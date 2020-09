A Gamba Tesa | Kumbulla: il primo “colpo” dell’era Friedkin

I giallorossi piazzano in difesa la prima vera “stoccata” di calciomercato da parte della nuova dirigenza texana.

30 milioni di euro dilazionati in 5 anni per il centrale dell’Hellas Verona: ieri visite mediche, oggi la firma a Trigoria



ALTO RENDIMENTO – Solo tre insufficienze (5,5) e una marea di prestazioni positive sparse nelle 25 presenze dell’anno del battesimo in Serie A.

Marash Kumbulla, 20 anni compiuti a febbraio, è uno dei prospetti più interessanti emersi nella scorsa stagione. L’albanese si è distinto come giocatore smaliziato nonostante la giovane età, con il metro e novanta di altezza che non ne limita la velocità nei recuperi o la rapidità nel posizionamento in marcatura.

Se il reparto arretrato di Juric è rimasto costantemente tra i meno battuti del campionato per buonissima parte del 2019/2020, il merito è anche (o forse soprattutto, ndr) suo.

La forza nel contrasto, la pulizia negli interventi (solo 5 gialli, ndr) e il coraggio nelle uscite alte dalla linea difensiva hanno convinto Fonseca ad affiancare Marash a Ibanez e Mancini (con l’ipotesi Smalling che ancora non è tramontata del tutto, ndr).



NON SOLO PLUSVALENZE – Kumbulla è ad ora il difensore più pagato della storia della Roma: questo fa pensare che i 30 milioni spalmati su 5 anni non siano solo un viatico per una futuribile plusvalenza, bensì un reale “asset” da mettere al centro del progetto per il prossimo lustro calcistico.

Per una colonna che arriva, un’altra sta per convolare a nozze con la Juventus: pare essere oramai fatta per Edin Dzeko in bianconero, con la partenza del bosniaco che sbloccherebbe l’affare Milik in entrata.

Qualcuno già annuncia l’arrivo del polacco a Fiumicino tra domani e dopodomani, anche se prima vanno limati alcuni dettagli col Napoli.





ROTTURA COL PASSATO? – Rispetto alla prima gestione americana possiamo evidenziare subito una differenza: i primi acquisti con Di Benedetto/Pallotta proprietari erano improntati alla ricerca di giovani prospetti (maestro Sabatini, ndr) da pagare poco e far “esplodere” in vista della velocissima rivendita.

Qui, “l’esordio” del texano Friedkin indica una volontà diversa: spendere tanto per un giovane – rischiando dal punto di vista della “pressione sul ragazzo” – pur creando solide basi tecniche su cui poggiare il progetto sportivo.

L’idea di società–azienda non può vivere “al netto” dei risultati in campo: a Trigoria sembrano essersene accorti.



Kumbulla, scippato alla Lazio sul fotofinish, è arrivato proprio per questo.



