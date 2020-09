A Gamba Tesa | Juve sospesa tra Dzeko, un Milik rifiutato e… un pistolero!

Il calciomercato della Juventus sembra aver preso una chiara direzione: per quanto riguarda i discorsi riferiti al centravanti, si fa quel che Pirlo desidera…





DZEKO, UNICITÀ NELLA REGIA D’ATTACCO – Qualora dovesse concretizzarsi la voce che accompagna il mercato dei bianconeri sin dall’insediamento del nuovo allenatore, l’attacco generato dal colpo in arrivo dalla Roma, sarebbe stellare e cangiante. Dzeko è perfetto riferimento centrale per le scorribande furenti di Dybala e Cristiano Ronaldo. In più, il bosniaco ha caratteristiche pressoché uniche per quanto riguarda il “gioco per la squadra”: da vero regista d’attacco, non si limita a sponde intelligenti e lotta selvaggia sui palloni lunghi. Il gioco di Dzeko è sempre diligente e volto a sfiancare progressivamente il marcatore di turno.

Le motivazioni poi, dopo aver vinto in Germania (Wolfsburg) ed Inghilterra (Manchester City), porterebbero il capitano della Roma a dare il tutto per tutto per un’ultima stagione ad altissimi livelli.





DE LAURENTIIS DEVE CERCARE ALTRI COMPRATORI – Il triangolo che vedeva Milik come pedina utile sia alla Roma che alla Juventus, ha scricchiolato forse definitivamente nelle ultime ore. Non pare essere solo un problema di potere d’acquisto (De Laurentiis chiede comunque 40 milioni, ndr): il polacco va in scadenza a giugno 2021 e un esborso così portentoso – ad ora – non sembrano poterselo permettere né bianconeri, né giallorossi. Milik, nelle ultime ore, è stato accostato più a Trigoria che alla Continassa: nella Capitale non vedono però positivamente un inserimento di contropartite diverse da Cengiz Under.

Il Napoli vorrebbe fortemente Veretout, che ora pare però essere una delle poche certezze dello scacchiere di Fonseca nella prossima stagione.



SUGGESTIONE SUAREZ – A proposito di saldi, come non citare l’opportunità – forse unica – di accaparrarsi per una manciata di milioni le prestazioni di Luis Suarez.

Quello che attualmente è ancora considerabile come uno degli attaccanti più forti del mondo, è stato malamente scaricato da Koeman pochissime ore dopo l’ufficializzazione in panchina al Barcellona.

Approfittare del restyling catalano sembra essere un colpo “classico” della Juventus degli ultimi anni, che già con Dani Alves ed Evra (ed in parte con CR7, ndr) ha testato progetti di “seconda giovinezza” per campioni che avevano imboccato apparentemente il viale del tramonto.



Sospesi tra Dzeko (quasi fatta), Milik (improbabile) e il sogno Suarez, i tifosi juventini potranno star tranquilli del fatto che la squadra consegnata a Pirlo sarà di pregevolissimo lignaggio.



