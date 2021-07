A Gamba Tesa | Josè, Rafa & Espirito Santo: il venerdì degli arrivi e degli annunci

Tre allenatori, alcuni già annunciati da tempo, altri come soluzione dell’ultimo minuto, hanno vissuto oggi una giornata importante di snodo all’interno della propria carriera, con la speranza che l’impatto sulle squadre da prendere in mano sia all’altezza del nome del tecnico che lo porta



CIAMPINO COME IL CIRCO MASSIMO – A Roma si sono vissute ore di ordinaria follia. Sotto un sole cocente e (almeno, ndr) 36°, centinaia di tifosi hanno atteso lungamente lo sbarco nella Capitale di Josè Mourinho.

Lo “Special One”, annunciato praticamente già da un paio di mesi almeno, aveva fatto sussultare il suo “nuovo popolo” a ogni frase lanciata sui social in queste lunghe settimane di “gestazione”.

Solo il tempo di un saluto veloce e poi via direttamente a Trigoria, dove un’altra fiumana umana attendeva l’arrivo del vate di Setubal.







TUTTI CONTRO RAFA – L’Everton ha scelto invece un’altra guida tecnica dalla grande esperienza e dal pedigree di tutto rispetto, soprattutto in Premier League.

Rafa Benitez ha bisogno di rilanciarsi a livello di immagine e come allenatore, dopo le ultime deludenti esperienze (Real e Newcastle su tutte, ndr).

Il problema di base è riferito proprio alla città di Liverpool. Negli scorsi giorni sono comparse frasi che hanno poco a che fare col concetto di “benvenuto”, sia dal lato dei Reds – che si sentono traditi nel vedere il coach capace di vincere la Champions League con Gerrard capitano passare all’altra sponda della città – sia dal lato Toffees, dove i trascorsi ad Anfield non sono mai un ottimo biglietto da visita…







ESPIRITO SANTO, DOPO I TANTI NO… – Il toto-allenatore in casa Tottenham rischiava di coinvolgere anche maghi dell’occulto, oltre che i consueti bookmakers.

Sì, perché dopo il flirt con Fonseca e lo “stop” a Gattuso uscente dalla Fiorentina, tanti e vari nomi si erano alternati per la panchina degli Spurs, che hanno disperato bisogno di rilanciarsi dopo una stagione di magra sotto tutti i punti di vista.

Il portoghese segna sicuramente una linea di continuità col passato, ma guai a paragonare Espirito Santo a Mou: gli anni trascorsi a impreziosire la classifica del Wolverhampton non sono passati inosservati nel nord di Londra, dove tutti si sentono pronti ad aprire un nuovo corso “stile Pochettino”.



Panchine che si riempiono e tribune che si animano, in un altro venerdì d’ordinaria passione per Euro2020 e per chi ancora ha qualcosa da giocarsi…



Fonti foto: Fanpage | Everton.com | SkySport



Alessandro Sticozzi

