A Gamba Tesa | Italia pigliatutto: le sfide del futuro (prossimo) degli Azzurri di Mancini

Sì, ci siamo innamorati. E allora? Perché non provare a fare la conta dei giorni che mancano ai prossimi impegni della Nazionale? Il percorso fatto di 34 risultati utili consecutivi, in fondo, aveva abbracciato anche competizioni che esulavano dalle qualificazioni alle kermesse iridate o continentali



SOTTO A CHI TOCCA – Già da inizio settembre, il calendario degli impegni per i Campioni d’Europa sarà fittissimo, con la sfida con la Bulgaria a Firenze (2/9), seguita a corto raggio dalla Svizzera (Basilea, 5/9) e dall’impegno casalingo contro la Lituania (Reggio-Emilia, 8/9).

Gli Azzurri sono in testa al Girone C con tre vittorie su altrettante gare e – qualora dovessero mantenere le premesse – potrebbero allungare la striscia record sulle ali dell’entusiasmo per l’Euro2020 conquistato.



C’È UN TROFEO ALL’ORIZZONTE – Diciamo la verità, già all’interno della Nations League – vituperata da molti per la sua creazione “istantanea” – quest’Italia ci stava caricando a dovere.

Ebbene sì, il calcio torna a casa, dato che le semifinali e la Finalissima si svolgeranno nel Belpaese, con Milano e Torino come palcoscenici designati.

Il 6 ottobre a San Siro arriverà una Spagna vogliosissima di rivincita: un popolo amico, se consideriamo la statura umana del Commissario Tecnico Luis Enrique, lucido giudice delle ultime concitatissime fasi dell’Europeo itinerante.

In ogni caso la Finale disputerà – sempre al Meazza – il 10 ottobre.





SALUTI A NOVEMBRE – Le ultime fatiche di un 2021 da ricordare saranno incluse nel penultimo mese dell’anno e riguarderanno ancora il girone di qualificazione per Qatar 2022. Prima Italia-Svizzera, con sede ancora da decretare tra Milano e Roma il 12/11, poi la suggestiva trasferta di Belfast del 15, dove il Mancio e il suo staff saluteranno un’annata che resterà nel cuore dei tifosi (e non solo, ndr) per tanto tempo.



Pausa estiva anche per le entrate “A Gamba Tesa”. Un ringraziamento all’editore Stefano Rizzo e alla direttrice Erika Eramo per aver limato – ove possibile – gli eccessi di un giornalista che prova sempre a corroborare i sentimenti del cuore con i ragionamenti del cervello.



Ci si risente a fine vacanze. Buona “Passione del Calcio” a tutti!



Fonti foto: Il Resto del Carlino | UEFA.com | Juventus News 24



Alessandro Sticozzi