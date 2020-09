A Gamba Tesa | Inter, porta scorrevole in regia: Sensi libera Brozovic…

L’ottima prestazione (con gol) del centrocampista azzurro contro la Bosnia potrebbe confermare la propensione di Conte a volersi liberare del croato. I soldi incassati dalla possibile cessione sarebbero subito reinvestiti su un profilo “da Scudetto”…



SENSI 2.0 – L’avvio della passata stagione aveva fatto intravedere un calciatore moderno, capace nelle due fasi, il quale aveva scatenato raffiche di paragoni eccellenti. Dal primo infortunio in poi, l’annata del giocatore giunto all’Inter in prestito (poi riscattato, ndr) dal Sassuolo ha vissuto un lungo interminabile calvario fatto di ricadute e altri mali correlati.

Sensi segnava e faceva segnare, regalando quel pizzico d’imprevedibilità che tanto è mancata alla manovra nerazzurra in molte gare chiave. Il nuovo abito – già ampiamente vestito in passato – che Conte vorrebbe regalare a Stefano Sensi sarebbe quello di “play” basso davanti la difesa.

L’arrivo di Vidal (lunedì a Milano per le visite mediche) e il ritorno di Nainggolan – assieme all’esplosione di Barella e al punto interrogativo Eriksen – occupano ampiamente le caselle riferite alle mezze ali: di qui l’idea dell’avvicendamento in cabina di regia.

Il problema di base? La fragilità fisica del ragazzo impedisce a Conte di identificarlo come regista unico della squadra…



LACRIME DI COCCODRILLO – Marcelo Brozovic, giunto all’Inter nel gennaio della campagna 2015/2016 a 23 anni da compiere, è lentamente ma costantemente maturato negli anni successivi.

La migliore stagione è identificabile nella gestione Spalletti del 2017/2018, quando “Epic Brozo” guidava l’uscita bassa dalla difesa in maniera sempre precisa e volitiva. Le statistiche riferite ai passaggi riusciti e ai palloni recuperati, che lo vedevano ai primi posti in Serie A, sono state confermate nel tempo e replicate anche nel primo anno di Conte appena conclusosi.

Quel che non ha convinto al 100% l’allenatore leccese è stato il parziale fallimento nel successivo salto di qualità: Brozovic non è diventato leader carismatico della squadra e nelle gare decisive (Juve-Inter e Siviglia-Inter) si è “nascosto” dietro una miriade di giocate “semplici”, senza volersi mai esporre più di troppo a rischi.

Le bizze riferite al vizio dell’alcool di Marcelo hanno fatto il resto.





FIORETTO IN MEZZO AI LOTTATORI – Non dovesse guardare anche al portafogli, difficilmente però l’Inter si priverebbe del centrocampista più “anziano” per quanto riguarda la militanza.

Con un occhio alla rosa e uno ai possibili arrivi, Brozovic può trasformarsi in un ottimo introito per tentare colpi di lusso.

Se a fine annata, con Godin e Bastoni inamovibili ai lati di de Vrij, l’indiziato principe per far cassa sembrava Skriniar, i “bioritmi” nerazzurri ora suggeriscono che il centrale slovacco sia tornato nell’albo degli incedibili.

Il punto è sempre il solito: che tipo di Inter vuole costruire Antonio Conte? Senza discostarsi dal mantra del 3-5-2, quel che vorrebbero edificare ad Appiano Gentile è una squadra capace di mutare spirito all’intercambiare degli interpreti.

Tanti muscoli al centro con il “fioretto tecnico” posato sui piedi di Sensi ed Eriksen sembra un compromesso logico.

La cessione di Brozo potrebbe garantire l’arrivo di un altro lottatore nel mezzo: il nome più caldo verso Milano sembra essere quello di N’golo Kanté, per cui Conte farebbe carte false dopo la vittoria della Premier League ai tempi del Chelsea (col francese appena acquistato dagli allora campioni in carica del Leicester).



Le altre rivali, parse comunque lontane dall’Inter nella sfida alla Juve, arrancano e programmano a lungo termine.

La stagione dell’assalto al trono bianconero, per impedire la conquista del decimo Scudetto consecutivo al debuttante Pirlo, è già cominciata.



