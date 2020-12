A Gamba Tesa | Inter: Conte è il problema o la soluzione?

Le due vittorie consecutive con Sassuolo e Borussia Moenchengladbach sembrano aver riassestato l’allenatore, che nelle settimane precedenti pareva un pugile suonato che mano a mano diveniva sempre meno capace di incassare colpi…



SCIOLTO IL NODO ERIKSEN – La chiarezza, di solito, è quel fattore che aiuta gli uomini di buona volontà. Eriksen ha avuto le sue occasioni e anche quella parte di tifoseria storicamente dalla parte del danese ha iniziato a storcere il naso di fronte alla netta differenza tra le prestazioni offerte in nazionale e in nerazzurro dall’ex Tottenham.

Le attenuanti del caso sono sempre diminuite e il rinnovato equilibrio in mediana ritrovato col ritorno di Brozovic e la presenza fissa di uomini a fare da schermo davanti la difesa sembra aver convinto anche i più oltranzisti verso il fatto che una cessione nel mercato di gennaio potrebbe essere la migliore soluzione per tutti quanti.

Sì, Conte non ha gestito al meglio il talento di Eriksen: ma se stendiamo sul tavolo questi (quasi, ndr) undici mesi ci accorgiamo facilmente che un campione – indipendentemente dall’ambiente ostile – qualche spunto in più avrebbe pure potuto offrirlo.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





QUESTIONE DI FIATO – Una caratteristica aveva accomunato bene o male l’Inter sia nel bene che nel male, in questo complicato avvio di stagione. La squadra tendeva a crescere d’intensità nei secondi tempi, anche “costretta” forse dal fatto che in moltissimi casi, soprattutto a San Siro, i nerazzurri andavano presto sotto nel punteggio ed erano costretti a sforzi extra per recuperare le partite. Col Sassuolo e col Borussia, dopo buone prime frazioni, sono arrivati in entrambi i casi “secondi tempi risolutivi”: se a Reggio Emilia si è trattato solo di tamponare il ritorno disperato dei neroverdi di De Zerbi, in Germania l’Inter ha retto tutto sommato bene i “box-to-box” continui dei tedeschi, che giocavano con la mente sgombra sapendo di avere un’altra gara a disposizione per qualificarsi.

Per il capitolo attaccanti, ora che Alexis Sanchez riesce ad avere anche un paio di settimane consecutive di “continuità atletica”, c’è la possibilità di ruotare al meglio anche Lukaku e Lautaro, che nell’ultimo scorcio hanno visto crescere le proprie abilità in merito a lucidità e partecipazione al gioco.



Quindi Darmian, Gagliardini e Young hanno preso il posto dei fosforescenti (ma a volte evanescenti, ndr) Hakimi, Vidal e Perisic.

La forza dell’Inter, che nonostante l’accidentato “start” in Serie A è seconda a -5 dal Milan, è data dal fatto che il “risolutore” Conte ha ancora tempo per trovare la quadra, con la netta sensazione che non ci siano in Italia squadre con margine di miglioramento più ampio della Beneamata.



Fonti foto: InterLive | Calciomercato.com



Alessandro Sticozzi