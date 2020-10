A Gamba Tesa | Inter: anno nuovo, vecchi difetti

Il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi ha messo in evidenza pregi e difetti già noti all’interno dei nerazzurri



I RIMONTATI – Come nella scorsa stagione, dove la corsa Scudetto di Conte fu falcidiata dalle rimonte subìte, anche contro la Lazio l’Inter non ha saputo spostare fino in fondo l’asticella in suo favore, mostrando poca ferocia nel momento in cui l’avversario era ferito e malmesso.

Nella passata annata, ben otto volte i nerazzurri non hanno vinto gare partendo da situazioni di vantaggio: i pareggi e le sconfitte con i vari Cagliari, Lecce, Bologna, Sassuolo, Hellas Verona e Fiorentina (per dirne alcune, ndr) hanno presentato situazioni analoghe che non sono mai state “risolte” dal tecnico e dai giocatori.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





MANCA “ENERGIA POSITIVA” – C’è un momento della partita dove, per un caso o per un altro, giunge improvvisamente il “momento dell’immobilismo”. La blanda marcatura di Perisic (rivedibile tutta la prestazione sui 90′, ndr) su Milinkovic-Savic ha servito sul piatto d’argento l’1-1 a una Lazio che a fatica superava la linea di metà campo, dove l’altro sergente (Vidal, ndr) dispensava filtro e geometrie guidando tutto sommato bene il resto dei compagni.

Manca quell’aura di positività e invincibilità che riveste le squadre vincenti e che è visibile a occhio nudo soprattutto dagli avversari, che dovrebbero esser portati a temere anche solo l’idea di scendere in campo contro “la squadra favorita per la vittoria del campionato”.

L’Inter, invece, quasi incoraggia le sortite avversarie, creando il “setting” perfetto per incassare reti in serie.





UN DARMIAN IN PIÙ – Conte è stato accontentato in tutto e per tutto. Non credete a chi racconta che ci fosse bisogno di “un esterno in più”: Hakimi, Young, D’Ambrosio, Perisic, Darmian (e volendo Kolarov) sono pedine intercambiabili più che sufficienti per portare a termine una stagione densa sì di impegni importanti, ma anche costellata in giro per la Serie A di “gite di piacere” (Benevento e correlati, ndr).

Matteo Darmian arriva all’ombra di San Siro con qualche anno di ritardo rispetto alle richieste dei predecessori di Conte in panchina (Spalletti in primis, ndr). L’ex Torino, Manchester United e Parma ha gamba e – sulla carta – garantisce più affidabilità rispetto (ad esempio) al Biraghi edizione 2019/2020.



I cavalli buoni si vedono al traguardo. Quelli su cui puntare invece li riconosci da subito. I tifosi dell’Inter sperano di poter investire quest’anno il proprio “euro simbolico” su una completa (seppur tardiva) maturazione della propria squadra dallo status di “forte” a quello di “grande”.



Fonti foto: InterLive.it | Eurosport | FcInter1908 |



Alessandro Sticozzi