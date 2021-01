A Gamba Tesa | Inaspettate facce da Derby

Nella storia delle stracittadine tra Roma e Lazio, sentitissime nella Capitale indipendentemente dalla posta in palio e dalla posizione in classifica delle contendenti, tante volte il caso ha regalato il ruolo di protagonista a meteore e/o bidoni vari, sia sulla sponda giallorossa che su quella biancoceleste



“GOTTARDI HA VINTO PIÙ DI TOTTI!” – C’è un derby più di tanti altri che ancora provoca dissesti interiori nei tifosi della Roma, scaturendo goduria ultraventennale a quelli laziali. Il 21 gennaio del 1998 i biancocelesti vincono 2-1, con una rete all’ultimo respiro (4′ minuto di recupero) di Guerino Gottardi, onesto mestierante che ha ballato per tutta la carriera tra le linee di centrocampo e difesa.

In quell’anno, con Sven Goran Eriksson in panchina, la Lazio si aggiudica quattro derby su quattro, creando i presupposti per sfottò che resistono ancora oggi. Dal punto di vista del “numero dei trofei”, infatti, come riportato nel titolo del paragrafo, molti “aquilotti” rimproverano ai “lupi” come uno dei giocatori meno reclamizzati della loro storia abbia vinto più coppe del leggendario capitano rivale.







CASTROMAN FUORI TEMPO MASSIMO – Non sempre i gol inaspettati segnano in maniera positiva un destino troppo lontano nel tempo. Nel derby di ritorno della stagione 2000/2001 (29 aprile), la Roma sta portando a casa faticosamente una delle stracittadine più combattute di quegli anni, dove la Capitale era centro nevralgico e gravitazionale del “top” che la Serie A potesse offrire. Lo scatto d’orgoglio laziale, all’ultimo sporco pallone rimbalzante dopo un calcio d’angolo, porta la firma dell’argentino Lucas Castroman. Minuto 94, staffilata dal limite dell’area che passa in mezzo a un numero incalcolabile di gambe e termina oltre Antonioli.

La Lazio impatterà il 2-2 e impedirà la fuga alla Roma di Capello, che in ogni caso il 17 giugno dello stesso anno si tatuerà in petto il terzo Scudetto della sua storia, strappandolo proprio dalla maglia biancoceleste.







“POSTAAAAA, LA METTE JULIO!” – Il 16 novembre del 2008 la Roma è in piena emergenza sia di formazione che di classifica. I giallorossi di Spalletti hanno iniziato col piede sbagliato il campionato, mentre la Lazio vive con ottimismo la vigilia. Sulla sponda giallorossa del Tevere è però pronto all’uso un brasiliano il cui gol rappresenterà solo un’illusione rispetto al “nulla” prodotto di lì in poi.

Julio Baptista, giunto in estate dal Real Madrid, raccoglie al 4′ della ripresa un invito confezionato da Totti tramite cross e segna di testa l’1-0 che, complice un derby giocato “più a calci che a calcio” resisterà fino al triplice fischio. Non si pensava che “Julione” fosse una meteora, ma l’incapacità d’adattamento mostrata anche nelle stagioni successive lo relegano di diritto nella categoria “bidoni da derby”.







ITURBE & YANGA-MBIWA, APOTEOSI TRASH – Il 25 maggio del 2015 si gioca la penultima giornata di Serie A: è un Lazio-Roma che può contare tantissimo per quanto riguarda la qualificazione alla zona Champions League. All’epoca le prime due (la Juventus era già Campione d’Italia) volavano direttamente ai gironi, con la terza classificata inviata agli spareggi. Alla Roma serve una vittoria per la matematica certezza del secondo posto: i tre punti arriveranno con le firme più inaspettate e “singolari” che qualsiasi tifoso giallorosso avrebbe potuto predire alla vigilia.

La partita è come al solito maschia e alquanto noiosa fino al 26′ della ripresa, quando Iturbe ricorda di essere un calciatore dotato di piedi discreti ed infila Marchetti per lo 0-1. La Lazio non ci sta a cadere di fronte al suo pubblico e pareggia poco dopo con Djordjevic.

Quando la gara sembra essersi “assestata”, a meno di 5′ dal termine, ecco sbucare la testa d’ebano di Mapou Yanga-Mbiwa a correggere in rete un cross dalla destra. Resterà l’unico gol del centrale francese, che a fine stagione saluterà tra l’altro Trigoria. Roma in Champions, Lazio che conquisterà gli spareggi in casa del Napoli all’ultima giornata, finendo poi eliminata dal Bayer Leverkusen.



Ma questa è un’altra storia…



Fonti foto: Millenovecento | CalciatoriBrutti | SiamolaRoma



Alessandro Sticozzi