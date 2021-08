A Gamba Tesa | Il Venezia di Paolo Zanetti, viaggio in laguna tra ambizioni e dura realtà

Un blocco di calciatori di belle speranze allenati dal “mister” più giovane della Serie A. Così il club veneto si è ripresentato ai blocchi di partenza, al ritorno nella massima serie dopo 19 anni



PROMOSSI SENZA DOMINARE – Quinti in graduatoria alla fine del 2020/2021, con un andamento costante in campionato che ha permesso di rimanere, pur senza impressionare “stile Empoli” sempre attaccata al treno promozione.

Poi i Play-Off fino al derby cruciale contro il Cittadella, quando la rete in trasferta di Di Mariano spalancò le porte a un ritorno di fuoco, quando seppur in nove contro undici, al triplice fischio l’1-1 volle dire Serie A.

Bocalon al 93′ dopo una resistenza lucida, come se i ragazzi di Zanetti sapessero che due decenni senza massima serie il momento era finalmente giunto.





OTTIMO PRECAMPIONATO – Nella Serie A dove nessuno può spendere e tanti devono ricostruire, il Venezia ha approcciato con un precampionato non banale e di “belle speranze”.

La tournèe in Olanda ha regalato due vittorie e un pari con Utrecht, Twente e Groningen, compagini da molti anni stabilmente attestate in Eredivisie.

I talenti che Zanetti aveva allevato in Serie B sembravano smaliziarsi di giorno in giorno in vista dello start della stagione 2021/2022, dove seppur senza squilli di mercato importanti, con il Presidente americano Niederauer che comunque aveva tenuto in casa tutti i “gioiellini” che facevano gola alle altre pretendenti salvezza in primis.





SCOGLI SUBITO APPUNTITI – È come se il ritorno al “Pier Luigi Penzo”, piccolo e caratteristico impianto del capoluogo veneto, dovesse somigliare il più possibile al peregrinare di Ulisse, prima di riabbracciare l’amata Itaca.

Due sconfitte in due trasferte all’avvio, prima al “Maradona”, poi alla “Dacia Arena”. In casa del Napoli la differenza tecnica è sembrata troppo evidente nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Osimhen.

A Udine troppo Deulofeu e poca tenuta mentale dopo lo svantaggio, quando fino all’1-0 di Pussetto alla mezz’ora sembravano i lagunari a poter sbloccare la contesa.





Da più di qualche stagione il mantra della Serie A vede due neopromosse su tre intraprendere presto il viaggio per il ritorno negli inferi. Riusciranno Zanetti, il giovane Forte, l’attempato Molinaro e il talentuoso Henry a far sì che il pallone “che conta” rotoli dalle parti di Piazza San Marco anche il prossimo anno. In primavera la risposta…



Fonti foto: Corriere della Sera | Fantacalcio.it | Transfermarkt | La Nuova Venezia



Alessandro Sticozzi