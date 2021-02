A Gamba Tesa | Il “passaggio di consegne” di Alisson: Liverpool piange, i Citizens godono

La costruzione dal basso, divenuta amica e alleata di tutti gli allenatori del globo, miete la vittima più illustre in uno dei pomeriggi più importanti della stagione. Ha davvero senso rischiare così tanto a pochi metri dalla porta in nome di un’idea d’impostazione di gioco?



ALISSON RESTA UN MOSTRO – Il titolo del paragrafo deve essere assunto come un’opinione fissa dell’autore. L’estremo difensore dei Reds resta – a mio avviso – il portiere più affidabile del mondo.

Forse un’idea, però, inizierà a balenare nella testa di Klopp e di tantissimi altri tecnici che hanno abbracciato senza e senza ma la rivoluzione cosiddetta della “costruzione dall’area piccola”.

Se ti stai giocando la possibilità di rimanere aggrappato alla corsa per il titolo che hai vinto meritatamente lo scorso anno, ogni tanto la sostanza può lasciar spazio alla forma.

Gli assist del portiere brasiliano ai giocatori del City, famelici e cinici nello scartare i vari cioccolatini, rischiano di aver indirizzato l’intero campionato.



NON SOLO IN PREMIER LEAGUE – Non è roba solo “inglese”, per dirla così. Se pensiamo anche alla nostra Serie A, quasi ogni domenica ci troviamo a commentare errori marchiani da parte di “numeri uno” o dei centrali di difesa, i quali lasciano in dono occasioni impensabili ai fortunati avventori del pressing alto verso l’area di rigore.

La situazione, in parte, pare esser stata aggravata dalla regola che permette il dialogo in area tra il portiere e i propri scudieri difensivi già in sede di rinvio dal fondo.

Nel frattempo, l’unico a godere sembra essere Guardiola, che si è ben visto – ai tempi del tiki taka – di operare un possesso palla ultra-rischioso sulla propria linea di porta.



I fanatismi, in religione e in politica come nel calcio, sanno trovare la propria esplicazione e utilità pratica solo se corroborati da un minimo di compromesso.

In caso contrario restano fondamentalismi in grado di specchiarsi solo in se stessi…



Alessandro Sticozzi