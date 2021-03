A Gamba Tesa | Il fatal Meazza: rossoneri “normalizzati” verso la lotta Champions

Quando il pettine sa essere paziente ed affilato, i nodi sanno sempre evidenziarsi, prima o poi. Il Milan di Pioli scivola a -9 dall’Inter e inizia a guardarsi con timore alle spalle, dove le altre contendenti per i posti nella coppa dalle grandi orecchie ringhiano e rimontano



SAN SIRO TREMA CON LE BIG – È una storia antica che non è solo riferibile al 2021 al ribasso dei rossoneri.

Le grandi squadre, intese come quelle che puntano a vincere, usano le mura amiche per imporre la propria legge togliendo sicurezza alle concorrenti.

Beh, il Milan di Pioli, anche nel momento di “ineluttabilità” (alla Thanos, ndr) del girone d’andata “aureo”, non ha mai alzato troppo la voce al Meazza contro le “grandi” della nostra Serie A.

A San Siro sei vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte: sono più le partite senza bottino pieno rispetto a quelle con i tre punti in cascina.

Se facciamo “zoom-in” sugli scontri diretti, recitiamo in ordine: 3-3 con la Roma, 1-3 con la Juventus, 0-3 nel derby di ritorno con l’Inter e 0-1 col Napoli giusto ieri sera.



NON SOLO INFORTUNI – Osservando le formazioni di partenza all’interno di queste gare chiave, ci si accorge come i vari Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu – identificati come assenze corpose all’interno dell’undici titolare – fossero tante volte in campo dal 1′.

Sembra piuttosto un’incapacità ad imporsi di fronte a squadre di pari livello, sia sotto il profilo del palleggio che sulla tenuta difensiva contro giocatori tecnicamente validi e “decorati”.

La gara coi partenopei ha messo in evidenza limiti di concentrazione in vari elementi, fiaccati anche dalla dispendiosa trasferta di Manchester nel giovedì di Europa League.





NAVIGLI COLOR NERAZZURRO – Nel frattempo i “figli” della Curva Nord di San Siro si preparano alla volata decisiva, dopo anni di magra e caricati a pallettoni da una situazione societaria dissestante.

Il distacco con la prima piazza, occupata da qualche settimana dall’Inter, pare dilatarsi ogni settimana con una “scusante” diversa.

Alle spalle del Milan la Juventus sembra aver ritrovato un CR7 famelico, il Napoli ha rialzato la testa e l’Atalanta – tutto sommato – non l’ha mai abbassata. Contro bianconeri e bergamaschi Pioli dovrà tra l’altro passare sotto le forche caudine di trasferte difficili.



Il profumo della primavera lascia aperto il capitolo europeo, un po’ come capitava ai Milan decorati targati Silvio Berlusconi.

Altre fattezze, anche se il blasone prova a rimanere tale…



Fonti foto: Fantacalcio | Eurosport | Inter.it



Alessandro Sticozzi