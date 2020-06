A gamba tesa | I primi sette giorni della Serie A 2.0

Il campionato torna con un mucchio di certezze e qualche sporadica novità in giro per le gare disputate in questa prima settimana

JUVE PROBABILE PADRONA – Bianconeri criticati per la sconfitta in Coppa Italia ai calci di rigore col Napoli? La risposta non ha tardato ad arrivare, così come capita ogni volta che la squadra degli Agnelli viene tacciata d’essere “in crisi”. 6 gol fatti, nessuno subìto, Cristiano Ronaldo & Co. che tornano a “rullare” avversari alla vecchia maniera. La Juventus ha già saldamente in mano il proprio destino…





FIATONE LAZIO – Doveva essere un problema giocare ogni tre giorni? Per ora è stato un dramma trascorrere 90 minuti sotto le scrosciate calcistiche dell’Atalanta al Gewiss Stadium. Il miracolo di Inzaghi a Bergamo dura una mezz’ora scarsa: i suoi non hanno il ritmo dei 90′ nelle gambe e la rimonta patita per mano dei nerazzurri rischia già di minare le speranze Scudetto.





SOLITA INTER – Antonio Conte a settembre aveva promesso una veloce estinzione del concetto romantico di “Pazza Inter“. Ecco, se dovessimo valutare il tecnico pugliese dal mantenimento di tale promessa, potremmo facilmente virare su un giudizio negativo. L’Inter autorevole della vittoria con la Samp eccede in turnover ed errori marchiani di fronte alla porta ed è punita da un Sassuolo bello & pratico, vera bestia nera da quasi un lustro dei sogni di gloria della Beneamata.



ATALANTA ROCK & ROLL – Quattro gol al Sassuolo, tre in rimonta alla Lazio e la sensazione che il miracolo Gasp non sia stato minimamente scalfito dalla pandemia e dal conseguente stop. Se la Roma di super Dzeko vorrà sperare di approdare in Champions, dovrà affidarsi a qualche bravo sciamano. Le polemiche sui chilometri percorsi? Forse questa grafica (scorri e guarda a destra) può aiutare i “sospettosi cronici”…





CARROZZONE SALVEZZA – In zona retrocessione – per intenderci in tutta la colonna destra della classifica – ancora regna gran confusione e i valori sembrano poter cambiare di gara in gara. Saranno quantomai decisivi i vari scontri diretti che vivremo di giornata in giornata. Certezze base: Lecce al ribasso con difesa ancora troppo vulnerabile per sperare di uscire dai fanghi della caduta in B.



Fonti foto: Bianconerinews.eu | Sky Sport | Veri Interisti | Lecce News 24



Alessandro Sticozzi