A Gamba Tesa | Hakimi al PSG, storie di sacrifici e finti fair-play finanziari

L’esterno marocchino diventa la cessione più remunerativa della storia dell’Inter. Ossigeno puro per le casse dei nerazzurri, che ora potranno affrontare con più serenità il calciomercato che verrà, dove Marotta dovrà fare i salti mortali per consegnare a Simone Inzaghi una squadra competitiva per la prima difesa del titolo di campioni d’Italia



ADDIO FAIR-PLAY, NON SEI SERVITO A NULLA – Tutta Europa si lecca le ferite, non solo dal punto di vista calcistico, lasciate dalla pandemia, mentre a Parigi e in pochi altri lidi si brinda come se si fosse in pieno boom economico post-bellico (vedi già Donnarumma e Wijnaldum, ndr).

Questi gli effetti della tragicomica trovata di Platini, oramai vecchia di 11 anni, che risponde al nome di “Financial Fair-Play”.

Una serie di norme immaginate per creare un calcio più equilibrato e meno banale, hanno invece avuto l’effetto opposto.

Della serie: se sono una piccola squadra e non posso indebitarmi nemmeno un po’, come accorcio il fossato con le Big?

Parimenti: se sono una nobile del calcio e non posso “sforare” per agganciarmi al treno delle grandissime per vedere che effetto fa, come moltiplico i guadagni a livello d’immagine globale?







CESSIONE PIÙ RICCA – Più dei danari portati da Zlatan Ibrahimovic al Barcellona, più di Mauro Icardi sempre in direzione PSG e molto più di Balotelli quando il passaggio al Manchester City aveva il sapore della resa verso il futuro.

Hakimi ha asfaltato le corsie esterne d’Italia “alla Maicon maniera”, senza però poter essere saggiato da un San Siro tutto esaurito.

Questa, sicuramente, la noia più grande di un popolo – quello nerazzurro – che si è velocemente adeguato al decorso dei tempi post Covid, conscio del fatto di aver rivenduto il calciatore a un prezzo (quasi, ndr) doppio rispetto a quello d’acquisto dal Real Madrid.



In attesa che le altre squadre italiane con le casse piangenti facciano le proprie mosse d’esubero (il Milan ha già silenziosamente cominciato con Donnarumma e Calhanoglu, ndr), l’Inter spezza il proprio dominante puzzle Scudetto e fa respirare le casse.

Per vedere invece defibrillato un sistema calcio ancora avvelenato da disparità politiche evidenti, restiamo in attesa di riscontri positivi dalle stanze dei bottoni.



Alessandro Sticozzi

