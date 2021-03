A Gamba Tesa | “Habemus Ligue1”: il dominio del PSG messo in discussione da Lilla e Lione

Dal 2016/2017, anno di trionfo del Monaco, in Francia la classifica è stata sempre stradominata dal potere dei petroldollari dei parigini, anche considerando le quattro stagioni precedenti (dal 2012/2013 fino al 2015/2016), il calcio francese sembra essere entrato in una nuova era fatta d’equilibrio e competitività in cima alla graduatoria



GARCIA E I SUOI FRATELLI – Il Lilla è meritatamente primo in Ligue1 e detiene due lunghezze di vantaggio sul PSG quando siamo arrivati all’alba della ventinovesima giornata.

No, non è uno scherzo, anche se osservando il trend degli ultimi domini parigini sui campionati disputati (quasi, ndr) nell’ultimo decennio, il fatto che a marzo ci sia ancora da lottare fa pensare.

Una nuova consapevolezza, figlia anche degli exploit europei (vedi il caso del Lione nella scorsa Champions, ndr) hanno regalato linfa a un torneo che partiva – da tanto tempo – già deciso in partenza.



COVID PREMONITORE? – Al terzo posto, distante solo un punto rispetto a Neymar e compagni, c’è proprio l’Olympique.

Il governo francese, differentemente dagli altri Stati europei, lo scorso anno dichiarò “chiuso” il campionato cancellando la possibilità che esistesse un “post Covid” come in Serie A, Premier, Liga e Bundesliga (per citare i maggiori tornei a tappe continentali).

Questa decisione, con il Lione che nel frattempo eliminava Juventus e Manchester City dalla Champions, ha prodotto un effetto base: molti allenatori hanno avuto tempo per poter “settare” al meglio le squadre in vista della stagione 2020/2021.

Questa maggior inclinazione alla preparazione tattica ha fatto sì che molte partite del PSG apparissero molto meno scontate rispetto al passato: la carrellata di infortuni occorsi a Mbappé e compagni ha fatto il resto.





TUTTO TRA POCO – A cavallo tra la trentesima e la trentunesima, quindi già a partire da questo weekend, gli scontri campali.

Prima il PSG andrà a far visita all’Olympique, poi gli stessi campioni in carica riceveranno al Parco dei Principi l’attuale capolista Lilla.

Col Monaco più lontano al quarto posto, la lotta per la vittoria della Ligue1 sembra essere ristretta a queste tre contendenti.

I parigini proveranno a fare bottino pieno in vista di Lione-Lilla della trentaquattresima, dove quelli di Pochettino proveranno a rosicchiare a distanza i punti decisivi per il titolo.



