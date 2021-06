A Gamba Tesa | Gratis è bello: ecco il calciomercato delle occasioni prese al volo

La pandemia ha lasciato strascichi importanti in tutte le casse societarie del grande calcio europeo e non solo. Le soluzioni migliori, portafogli alla mano, rischiano di essere quelle dove basta convincere il calciatore di turno a fine contratto



SOLO PEZZI ORIGINALI – Non stiamo parlando di prospetti o scommesse, bensì di grandi certezze. Le big del calcio continentale amano muoversi in anticipo sul calciomercato, anche se Euro2020 in corso lascia aperte tante porte e molteplici possibilità.

Chi ha deciso di “passare alle cose formali” in fretta e furia è stato sicuramente il PSG, capace di assicurarsi – prima dell’inizio del periodo delle ufficialità – due campioni del calibro di Wijnaldum e Donnarumma.

Trattasi di un’ossatura centrale che servirà a puntare alla Champions League 2021/2022. Il portiere e il centrale di centrocampo: messaggi chiari alla concorrenza…





CONTA IL BLASONE – Se parliamo di Barcellona, parliamo di qualcosa che trascende l’essere semplicemente un club.

I dirigenti blaugrana lo sanno e anche in un momento di magra possono attingere all’enorme bacino emotivo che è riferito al “poter giocare almeno un anno con Leo Messi”. Questi argomenti, per attaccanti alla ricerca dell’ultima ribalta come Aguero e Depay, sanno essere succulenti e impossibili da rigettare.

Joan Laporta non avrà il conto sterminato di un tempo, ma a volte – nel caso suo – bastano i colori della maglia e nulla più.

Lo stesso discorso vale anche per David Alaba, che da tempo aveva già annunciato di rinunciare al prolungamento col Bayern Monaco per abbracciare la causa delle merengues di Perez. C’è un vecchio detto, che è valso per “tutti tranne che per Totti”: “se il Real chiama, il calciatore risponde”.





Esistono poi le idee “costrette”, vale a dire quelle che derivano dall’incidenza del Caso sulla vita degli uomini. Una di queste è facilmente adducibile all’accostamento di Calhanoglu all’Inter. Mai Beppe Marotta avrebbe pensato di sostituire il “suo Eriksen” col centrocampista turco. Ma al cuore – purtroppo – non si comanda. Nemmeno in senso lato.



Fonti foto: YouTube | The Sun | Blasting News



Alessandro Sticozzi

