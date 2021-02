A Gamba Tesa | Gasperini, meno male che non cambi mai

Il rovescio subìto dall’Atalanta nello scorso weekend per mano della Lazio ha messo in evidenza ancora una volta l’allergia alla sportività e allo “stile” – nel momento della sconfitta – da parte del tecnico degli orobici. Lentamente, anche i media nostrani, si stanno accorgendo che l’uomo dipinto come “allenatore esempio” porta in dote più difetti che pregi, umanamente parlando



A VALENCIA ANCORA TREMANO – Vogliamo partire nella narrazione – come al solito #aGambaTesa – da quel che capitò lo scorso anno in quel di Valencia, all’interno degli ottavi di finale di ritorno di Champions League.

L’Atalanta parte alla volta della trasferta spagnola da una Bergamo già messa in ginocchio dalla pandemia, che ha fatto strage in particolare in quel quadrante della Lombardia.

Le polemiche, già prima della partenza, infuriavano: si sarebbe giocato sì a porte chiuse in quel del Mestalla, ma quel che preoccupava i media spagnoli era l’esposizione alla quale sarebbero stati sottoposti atleti e addetti valenciani nei confronti di una squadra proveniente segnatamente da quello che era – al tempo – il focolaio più grave del Vecchio Continente.

Solo qualche settimana dopo, a margine di un colpevole silenzio, il Gasperini nazionale confessava senza troppe remore di essere partito per la Spagna già col sospetto (poi confermato, ndr) di essere stato affetto dal CoronaVirus.

L’UEFA, assieme a tutte le testate d’informazione di mezza Europa, rabbrividirono al pensiero della “leggerezza gasperiniana” verso il sospetto di contagio, indicando come “altamente irresponsabile” il comportamento del tecnico di Grugliasco.

E da noi? Beh, la Dea calò il secondo poker in faccia agli spagnoli, perciò – anche nelle settimane successive – le parole di condanna furono ampiamente sostituite dagli afflati d’amore verso “il gioco miracoloso del Gasp”.



NON “ROSICANO” SOLO GLI ALTRI – Nella storia della narrazione attorno alla figura dell’allenatore, oggi fondamentale per riempire colonne su colonne quando il rettangolo verde non è animato da gare durante la settimana, è piena di “personaggi & personaggetti”, a volte costruiti ad arte per creare delle macchiette identificative per i meme sui social.

Quindi c’è il Mazzarri che cerca scuse trovandole nel meteo e indicando sovente l’orologio quando i suoi vincono e mancano pochi minuti alla fine.

Poi c’è il Conte “puzzone” (concessione al romanesco, ndr) che non sa digerire alcuna sconfitta e viene pesantemente apostrofato – senza mezzi termini (a volte giustamente, ndr) – su tutti i giornali e in tutti i portali social.

Soprassedendo su “Zorro Fonseca” e senza scomodare “Mollo Malesani”, sul Gasp – come da disegno ancestrale – lodi e lingue parimenti operanti.

Sino all’altro giorno, solo in pochi si erano accorti della tremenda ritrosia a riconoscere meriti altrui e del velenoso rapportarsi nei confronti di situazioni che esulassero dai temi di gioco.

“Capita spesso che la Lazio perda contro di noi o che arrivi dietro”.

Non è tanto il messaggio, quanto il tono al vetriolo oltre lo sfottò, che ha fatto sbottare metà della bacheca di Facebook del sottoscritto (e non solo, ndr).





GASP METTE D’ACCORDO TUTTI – Gian Piero Gasperini, però, è riuscito a mettere d’accordo tutti. Finanche il Papu Gomez, che fino alla scorsa stagione era totem di spensieratezza “canterina & ballerina”, oltre che maestro tecnico di un’ottima squadra a livello italiano ed europeo.

Ora, i laziali e i romanisti, gli interisti (da sempre, ndr) e i milanisti… persino gli juventini (dopo che l’Atalanta fece temere la rimonta sul finire della scorsa stagione, ndr) hanno ben chiare le fattezze del personaggio.

Strette di mano mancate dopo il 90′, perenne riferimento a Moratti due volte l’anno prima di ogni incrocio con i nerazzurri, litigate a bordocampo con qualsiasi altro collega.

Preferiamo soprassedere sul dilungare la lista della spesa, causa noia.



Grande allenatore e innovatore tattico? Probabilmente sì.

Uomo di nobili intenti sportivamente parlando? Probabilmente no.

Allenatore simpatico solo quando vince e odioso quando perde? A sentire le ultime in giro per il web… Certamente…



