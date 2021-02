A Gamba Tesa | Game Over Premier: i più forti nel campionato meno equilibrato d’Europa

Campioni d’incassi e di stipendi di manager e calciatori. Esportatori di brand a livello globale e (quasi) sempre a livelli altissimi nelle competizioni europee. Da due anni a questa parte – però – si arriva allo sbocciare della primavera con la lotta al titolo già decisa



QUESTIONE DI MODELLI – Non è facile addentrarsi nel ragionamento che proveremo a proporre, dato che tanti dati e molteplici fattori sono alla base delle vittorie e delle sconfitte, che si tratti di gare singole o di campionati interi.

Quel che ha reso la Premier League la corsa a tappe più appassionante del mondo rischia di essere parimenti il tallone d’Achille in fatto di equilibri in seno alla cima della graduatoria.

Gli inglesi sono stati maestri, dall’inaugurazione della Premier (con nuovo nome, ndr), nel corroborare quel che di meglio forniva il calcio europeo sotto il profilo della “filosofia di gioco” con la vagonata di sterline figlia di diritti tv ricchissimi e di proprietari di club dal patrimonio sconfinato.

La solidità “italiana” con Mancini, Ancelotti e più recentemente Conte. Il “controllo” spagnolo di Guardiola e infine l’anima “rock metal” del tedesco Klopp.

Ogni religione al suo Vate e le inseguitrici – molto spesso – a prendere le mosse in ritardo sull’ultima rivoluzione in arrivo sull’isola.



CONTINUITÀ NON FA RIMA CON COMPETITIVITÀ – Quando si attua un cambiamento di prospettiva c’è il rischio di avere un grande impatto sul mondo che si va a modificare.

Parimenti, una volta assorbito il vento del cambiamento, è difficile ripetersi ed evolversi rispetto al piano sul quale – casomai – avevi iniziato a lavorare l’anno precedente.

Ecco forse spiegata la grande alternanza di vincitori di stagione in stagione: il City 2017/2018 e 2018/2019 fa eccezione in un panorama dove le edizioni passate, correndo fino al 2008/2009, avevano sempre visto una vincente diversa rispetto all’anno precedente.





STADI VUOTI, MAGIA A METÀ – I giocatori continuano a essere scintillanti. Gli allenatori affrontano sempre ogni gara come se fosse l’ultima. Le società continuano a “spendere & spandere” come se non ci fosse un domani.

In tutto questo panorama che rende virtuoso il processo economico in sede allo strapotere industriale della Premier League, l’unico tassello mancante per far sì che lo spettacolo sia all’altezza è l’assenza – per colpa del Covid – dei tifosi dagli spalti.

Quando ti accorgi ancor di più del “vuoto” sulle tribune, se non nelle notti in cui sei certo che quelle gradinate sarebbero state piene d’amore?

Ecco, Anfield Road coi seggiolini “gelati e soli” fa un effetto ancor più massacrante che non un altro qualsiasi impianto italiano già abitualmente poco frequentato.



Breaking News di oggi, nel frattempo: per le fasi finali dei play-off delle serie minori, per le gare dell’Europeo che si svolgeranno a Wembley e per l’ultima giornata di campionato sarà garantita la presenza fino a 10.000 spettatori sugli spalti. Che Dio salvi la Regina e che la Regina ci indichi la via per la salvezza plenaria.



Il Manchester City di Guardiola, che di questi vacui discorsi se ne infischia, nel frattempo ha 10 punti di vantaggio sui cugini dello United, col Liverpool a leccarsi le ferite di una difesa devastata dagli infortuni e col Chelsea “spendaccione” di Abramovic ancora alle prese col problema “amalgama”.

I Reds, lo scorso anno, a questo punto dell’annata già si stavano cucendo il titolo in petto…

Teniamoci il nostro campionato che – seppur sicuramente più povero – almeno lassù continua a regalare brividi e ribaltoni… o forse no?!



