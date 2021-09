A Gamba Tesa | Frittata in salsa sudamericana: un Brasile-Argentina da dimenticare

A San Paolo va in scena il teatro dell’assurdo, con una gara durata un pugno di minuti e con le autorità brasiliane che prevaricano deliberatamente i protocolli Conmebol



LA TORRE DI BABELE – Sotto il punto di vista della legislazione Covid, con regole d’ingaggio diverse di paese in paese e con la perenne sensazione che in pochi abbiano il polso della situazione, siamo alle solite.

I club di Serie A e non solo, consci del fatto di prendersi inevitabili “rischi di quarantena al rientro”, avevano provato invano a fare muro. Le nazionali sudamericane però, come sempre capita, alla fine hanno la meglio facendo leva anche sul sentimento d’amor patrio che alberga nel petto di tanti “esuli calcistici”.



POLITICA PADRONALE – In Brasile presto sarà di nuovo tempo di elezioni e quale miglior terreno di gioco, se non una sfida contro l’odiata Argentina, per mostrare i muscoli?

Bolsonaro è in difficoltà, nonostante finanche dalla Seleçao siano giunti spesso messaggi d’appoggio, persino verso la scellerata politica d’ingaggio contro il Covid, che ha portato il “gigante” sudamericano a subire perdite tragiche oltre ogni previsione.

L’ultima sfida in ordine di tempo contro l’Argentina, disputata a Rio de Janeiro peraltro, aveva visto Messi e compagni uscire dal campo con la Coppa America in mano.

Bolsonaro jr. ci ha messo un secondo ad affermare, infatti: “L’Argentina ci ha fregato, dovranno pagare”.

L’AFA fa sapere di aver rispettato i protocolli Conmebol, che fanno giurisprudenza in maniera più chiara rispetto all’interpretazione “Made in Brazil”.





COME NELLE FICTION – Troppo, probabilmente, per gli orgogliosi vertici verdeoro, che in un connubio malsano di mala-politica e sanità a interpretazione individuale, prima hanno fatto “finta di non sapere che quattro argentini militanti in Premier League provenissero dall’Inghilterra”, poi hanno deciso bene di fare irruzione in campo per “deportare” i quattro giocatori, con l’immancabile fattore scenico che nelle soap sudamericane non guasta mai.



Una sorta di sottocultura calcistica che ha poco a che fare col modo del resto del mondo di affrontare la questione, univoche o meno che siano le politiche attuate contro la pandemia.

Per i risvolti basterà aspettare qualche settimana, con le federazioni che nel frattempo si annunciano fiera battaglia.



Alessandro Sticozzi