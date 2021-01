A Gamba Tesa | Fonseca cerca il primo acuto contro una “big”

La Roma del tecnico portoghese, dopo un buonissimo avvio di stagione sia in Serie A che in Europa League, tenterà contro l’Inter l’assalto al primo “bottino pieno” contro una grande del nostro campionato



QUESTIONE DI EQUILIBRI – Essere fino in fondo se stessi o mediare con la propria natura in nome del mero risultato?

Questa domanda molti allenatori, a partire dai “santoni decorati”, non sembrano proprio porsela.

Paulo Fonseca, dopo un primo anno d’ambientamento dove difficilmente ha potuto costruire sopra le macerie degli infortuni e della tremenda gestione dirigenziale che l’ha preceduto, ora sta aggiungendo “gradi” sulla divisa da coach.

Incassare meno gol con la certezza che davanti, con Pedro-Mkhitaryan-Dzeko & correlati, qualcosa di buono prima o poi accadrà.

Questo non basta da solo, è evidente: l’ingrediente speciale della Roma in salsa portoghese sembra essere la calma (forse apparente, ndr).



nella foto Villar

BORJA, ALLA FACCIA DELLA RISERVA – Se vieni dal Real Madrid quando senti parlare di “pressione della piazza capitolina per colpa delle radio” un po’ sorridi e un po’ annuisci, forse senza capire fino in fondo le tesi propinate da opinionisti vari ed eventuali.

Borja Mayoral, arrivato in sordina a fine mercato estivo, sta ricalcando quanto di buono espresso da Villar (nella foto) e Ibanez: anche i due rinforzi del mercato di gennaio sembravano essere “toppe” dell’ultima ora per il “calciomercato d’addio” della gestione Pallotta.

Il centrocampista e il difensore sono ad ora praticamente diventati inamovibili grazie a quanto mostrato nella pratica del rettangolo verde, che Covid o meno permane il giudice supremo ed inappellabile di questo gioco.





POCHI REBUS – La Roma sembra essere densa di certezze che parevano “inconquistabili” guardando con occhio attento il finale della passata stagione. Sì, contro Napoli e Atalanta la squadra si è sciolta alle prime avvisaglie di difficoltà consegnandosi di fatto nelle mani di compagini più quotate sulla carta.

La doppia quadrupla sberla sofferta a Bergamo e al “Diego Armando Maradona” ha avuto la funzione di “sveglia” verso un gruppo ora più solido e ruvido quando conta.



L’esplicazione di questa teoria si è avuta proprio contro la Sampdoria, quando la Roma è stata capace di portare a casa tre punti di misura su un campo ai limiti della praticabilità. I blucerchiati, a testimonianza del buono stato di forma, solo pochi giorni dopo hanno battuto l’Inter di Conte reduce da otto successi consecutivi… Qualcosa vorrà pur dire…



Alessandro Sticozzi