A Gamba Tesa | Europa, hai ragione tu: siamo i migliori

Nel calcio arriva una rivincita che è rivalsa anche sociale, a sommità di quasi due anni di sofferenze, regalate anche dalla nostra storica inadempienza ai doveri civici. Nello sport però è tutta un’altra storia. Proviamo a vedere come la raccontano i nostri vicini continentali







AMMIRAZIONE IBERICA – Per AS: “La lotteria dei rigori dà a una valorosa Italia il suo secondo Europeo”. E poi Marca: “L’Italia assalta il tempio del calcio”, col titolone “Wembleyazo” a tutta pagina che propone il parallelo tra Brasile-Uruguay del 1950 (Maracanazo, ndr) e lo scalpo ottenuto ieri notte dagli Azzurri di Mancini sotto gli occhi di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra.

Gli spagnoli, anche prima delle splendide parole di Luis Enrique dopo la semifinale persa proprio contro di noi, avevano sentito odore di bruciato da lontano. Questa Nazionale piaceva e intrigava, sia per la qualità di gioco espressa che per lo spirito d’aggregazione collettiva.







APPLAUSI FRANCOTEDESCHI – Le altre due acerrime rivali, forse più per odio sportivo verso gli inglesi che per reali sentimenti di apprezzamento, si tolgono il cappello di fronte a una vittoria che parrebbe capace di resuscitare un popolo anche sotto altri aspetti della vita sociale.

Se L’Équipe (online) racchiude tutto nell’espressione “La felicità”, il teutonico Tagesspiegel non ha voluto nemmeno immaginare cosa sarebbe accaduto in caso di vittoria inglese, con una Brexit festeggiata dentro a Wembley. “Ha vinto il cuore e non lo sciovinismo”, raccontano in Germania. Sì, perché noi abbiamo giocato per vincerla, loro solo per tenersi la coppa dentro casa propria.







FRATELLO SCOZZESE – In Scozia, in Irlanda e più in generale ovunque il nome della Perfida Albione generi “più smorfie che sorrisi”, sono nati in questi ultimi giorni dei veri e propri feudi italiani.

In particolare i nipoti di William Wallace ci avevano pregato in ginocchio di togliere agli inglesi la possibilità di vantarsi per altri 55 anni di un successo conquistato in casa.

Promessa mantenuta. E Mancini può così diventare Roberto The Bruce, unificatore di sogni e scongiuratore di chiassose feste.







Nei prossimi giorni arriveranno editoriali e pagelle.

Oggi una splendida “lettera” di gruppo da parte di tutta la redazione.

Il ricordo e la dedica del sottoscritto va a personaggi che all’estero erano conosciuti eccome.

E che ci hanno lasciato proprio in quest’ultimo scorcio di storia: Paolo Rossi, Pietro Anastasi, Tarcisio Burgnich e Mauro Bellugi. Che questa maglia l’hanno onorata e che non potranno che essere orgogliosi – da una nuvoletta fantozziana appostata sopra a Wembley – di quel che hanno visto.



