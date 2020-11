A Gamba Tesa | Europa Conference League, l’ultima eredità di Blatter & Platini

La prossima stagione, nonostante si faccia fatica a pianificare il calcio già “presente”, vedrà l’introduzione di una terza coppa europea. Di chi fu l’idea? Cosa porterà quest’ennesima rivoluzione del mondo del pallone…





C’ERA UNA VOLTA LA COPPA DELLE COPPE – Fughiamo immediatamente i nostalgici dubbi che si staranno palesando nelle teste di chi ricorda con sentimenti nobili il calcio della fine degli anni ’90. L’Europa Conference League non sarà una riedizione dal nome rivedibile dell’antica Coppa delle Coppe, trofeo che metteva di fronte tutte le vincitrici delle varie coppe nazionali in giro per il continente.

L’Europa Conference League prenderà un pezzettino di Europa League e lo affiancherà ad una folta pletora di squadre dai nomi impronunciabili, in nome di un fantomatico allargamento della già intasatissima vetrina continentale.

Ai campionati dal 1º al 5º posto nel ranking sarà riservata una piazza, la quale verrà decurtata a chi fino allo scorso anno si sarebbe qualificato per l’Europa League. Due partecipanti fino al 15º posto del ranking, tre dal 16º al 50º e di nuovo due dal 51º posto in giù.

L'immagine sotto il paragrafo vi riassumerà bene di cosa stiamo parlando.



LIVELLAMENTO VERSO ZERO – Partendo dall’assunto che il pallone sia bello e affascinante indipendentemente dalle latitudini, vale la pena porsi una domanda.

La “vetrina” riservata a tali campionati è tale da far pensare che nei prossimi anni il livellamento del calcio continentale punterà verso l’alto?

Per far sì che la risposta giunga alle vostre meningi in maniera automatica, proponiamo un altro quesito: quanta audience attrae Qarabag-Sivasspor – gara di Europa League nel Gruppo I – all’infuori di Azerbaijan e Turchia?

L’ultima volta che in UEFA hanno provato a partorire qualcosa che allargasse la platea delle possibili protagoniste vincenti, il nascituro portava il nome di Financial Fair Play.

Il risultato? Una ristretta schiera di squadre agglomerano un’enormità di incassi e sponsor, lasciando le briciole alla “concorrenza”.

L’idea che potesse spendere e fare debiti solo chi poggiava già su basi solide ha creato un’oligarchia, anziché favorire una “democratica alternanza di vincitrici”.

Gli ideatori? Gli stessi dell’Europa Conference League.





L’ULTIMO LASCITO DELLA BANDA BASSOTTI – Era il settembre del 2015 quando i primi siti online in Italia davano notizia della pazzesca idea che era giunta in mente a Michel Platini, che di lì a poco (8 ottobre 2015, ndr) sarebbe stato sospeso poiché accusato di avere illegalmente percepito, durante il 2011, due milioni di franchi svizzeri dall’allora presidente Sepp Blatter come compenso per consulenze svolte tra il 1999 e il 2002.

Al tempo l’ex fuoriclasse francese era presidente dell’UEFA, il funzionario svizzero era ancora plenipotenziario alla FIFA.

Ponendoci un’ultima domanda, ci chiediamo se l’Europa Conference League non sia stato un ultimo tentativo di creare un nuovo feticcio sul quale lucrare e scambiare influenze, tangenti e poltrone.



Il resto dei guai giudiziari della coppia franco-svizzera saranno forse il tema di un altro episodio di “A Gamba Tesa”.

Nominiamo solo ora il termine “CoronaVirus”, perché non volevamo foraggiare le nostre tesi accusatorie con impellenti ovvietà.

Questa Coppa non s’ha da fare. Prima ce ne accorgiamo, meglio è per tutti.



Alessandro Sticozzi