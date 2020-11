A Gamba Tesa | Euro-pallonate alle squadre del “mono-gioco”

Inter e Atalanta, pur con matrici scatenanti diverse, sono uscite con le ossa rotte dal turno di Champions League di questa settimana



UOMINI O AUTOMI? – Mi trovavo in radio intervistando il grande Gigi Cagni, mentre sotto scorrevano le immagini live da Sky delle gare Real Madrid-Inter e Atalanta-Liverpool.

“Che notte per il calcio italiano”, pensavo tra me e me speranzoso di poter intervenire in radiocronaca diretta – tra una risposta e l’altra del mister – per fornire aggiornamenti dai campi.

Peccato che, Cagni per primo, si fosse reso conto già dai primi minuti del tenore di serata europea alla quale si stava andando incontro.

Il mister teneva a sottolineare che a calcio si gioca contro un avversario e su di esso si prepara e adegua il proprio modo di pensare la partita.

Vedendo Gasperini e Conte, al cospetto di Klopp e Zidane, ci vien da dire: “Fanno anche loro gli allenatori?!”



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





C’È ANCHE L’AVVERSARIO – Quando sul tabellone leggi dall’altro lato del ring Liverpool o Real Madrid – per quanto la differenza di prestazione tra “le nerazzurre” sia stata abissale – ci sono dei ragionamenti in comune da compiere.

Non saranno solo i pregi dei tuoi ragazzi a prevalere, bensì tutto dovrà essere commisurato e rapportato anche al valore del “nemico” che – ci perdoneranno Inter e Atalanta – è sulla carta superiore nei valori di partenza.

Come si può pensare di difendere la profondità in quella maniera contro attaccanti come Diogo Jota, Salah e Mané?

Come si può pensare di pressare in avanti palla scoperta dopo che il Real Madrid mette dalla panchina due fulmini sulle fasce come Rodrygo e Vinicius Junior?





ILLOGICA PRESUNZIONE – Tutto parte da quel che seminiamo a raffica nel nostro paese: false certezze in ogni ambito.

Anche all’infuori del “mondo “pallonaro” conosciamo ogni giorno dei santoni improvvisati su ogni argomento.

Cosa hanno in comune tutti questi cantastorie? Il fatto di non saper mai mettere in discussione i propri diktat; l’incapacità di improvvisare in base alla situazione.

Si vive alla ricerca di un “bestiario” perenne di valori da infondere a suon di slogan che – in politica come nel calcio – quando ti vedono misurarti al cospetto del continente si svuotano di significato.



Esiste un modo per non prendere 5 gol in casa dal Liverpool? Certamente.

C’è una maniera per non prendere dai 2 ai 3 gol a partita per non riuscire a rinunciare alla difesa a 3 nemmeno alla toilette?

Molto probabilmente.

Volete sapere quale fu il problema, in riferimento a martedì sera?

Prima di Gigi Cagni, in radio, aveva parlato Vittorio Sgarbi.



Fonti foto: Egypt Independent | FC Inter 1908 | BeIndipendent | The Liverpool Offside | Calcio Bresciano |



Alessandro Sticozzi