A Gamba Tesa | Doppia caduta Tuchel: il maestro prepara nuove soluzioni

I campioni d’Europa in carica del Chelsea hanno perso gli ultimi due incontri per 1-0 tra Premier e Champions League. Prima il Manchester City e poi la Juventus, seppur con approcci tattici opposti, hanno imbrigliato una macchina calcistica che sembrava ineffabile



TAGLIARE I FILI – Pep Guardiola e Max Allegri hanno concordato su un punto. Se si troncano le connessioni semplici tra i compagni e Lukaku, i Blues perdono il punto focale dove far sfociare la tanta qualità sparsa nei vari settori del campo.

Se Havertz e Ziyech non saltano l’uomo, ecco che i londinesi finiscono per appiattirsi creando poco, quasi annoiandosi mentre cuciono infinite azioni fatte di tanti brevi e inefficaci tocchi. Il Chelsea, da due gare a questa parte, ha tirato poco nello specchio, pur stazionando lungamente nelle metà campo avversarie.



SENZA ARMA BIANCA – Chi ha garantito perciò la capacità di diventare “soffocanti” nella metà campo avversaria? Pressing, corsa, qualità nello stretto, intelligenza nel posizionamento preventivo: metteteci due polmoni che valgono quattro ed ecco descritto N’Golo Kanté.

Se manca lui, il Chelsea (come il Leicester di Ranieri che fu, ndr) perde un totem non replicabile. Le avversarie sentono meno fiato sul collo, sbagliano meno passaggi e tutta l’architettura tattica Tucheliana fatta di spazi occupati in maniera splendida va a farsi benedire.





IL MAESTRO MESCOLA LE CARTE? – Due finali di Champions League consecutive, pur guidando armate come il PSG e il Chelsea, non si guardano dalla panchina per caso.

In entrambe le circostanze Tuchel era traino e innovatore di collettivi da lui plasmati tramite vari esperimenti, non sempre riusciti pienamente.

C’è materiale umano per ribaltare la sua creatura, casomai proponendo un assetto con il doppio centravanti.





Non è facile essere campioni. È più facile vivere col “bersaglio” addosso quando hai giocatori abituati a giocarsi tutto in 90′. I vari Jorginho, Rudiger e Kovacic (per dirne tre) sembrano essere leader adatti a trasformarsi in “vincenti seriali”. Tuchel sa come si fa, statene certi.



Alessandro Sticozzi