A Gamba Tesa | Dopo Antonio e Simone, anche Max, Luciano e gli altri: torna di moda la doppia punta

Dopo quasi un decennio passato a ruotare comparti offensivi dietro un’unica punta corredata da un trequartista e varie ali, in Serie A pare essere tornata in voga la moda di schierare due attaccanti di ruolo al centro



CON QUESTE DIFESE… – Gli amanti del “calcio spettacolo formato Netflix”, che garantisce Highlights ricchi di climax per telecronisti tutti drammaticamente uguali, esultano già da qualche stagione.

La fase difensiva “all’italiana”, che traballa anche in Nazionale non fosse per anziani generali prossimi alla pensione, latita a tutte le latitudini del Belpaese.

A che serve allora equilibrare la manovra inzeppando l’undici titolare di centrocampisti, soprattutto laddove la marcatura preventiva è un triste optional?





DA CONTE A MAX – Antonio Conte col 3-5-2 ha vinto ovunque, almeno a livello nazionale. La LuLa, Lukaku e Lautaro, della scorsa stagione fu da record e il duo Marotta-Ausilio ha messo in panca a San Siro un altro fautore del modulo con due punte. Dzeko non sta facendo rimpiangere Romelu e l’Inter felicemente replica perciò l’assunto.

Mourinho nella sua Roma, apparentemente col solo Abraham, ama schierare Pellegrini sulla stessa linea dell’inglese: stesso dicasi nei casi Mkhitaryan e Shomurodov (più di rado, ndr).

Il Milan sogna d’avere Giroud e Ibra contemporaneamente fuori dall’infermeria e il fuggitivo Spalletti studia l’affiancamento di Mertens al totem Osimhen.

Allegri ha fatto di necessità virtù, dovendo sostituire la mole di gol di CR7: Morata+Dybala, Kean con Chiesa molto vicino e… chi più ne ha più ne metta.





E LE ALTRE ? – Scorrendo le probabili formazioni in vista del weekend, troviamo tante “piccole” capaci di adoperare la soluzione del doppio attaccante. Bando al 4-2-3-1 e giù con vari moduli contenenti più di un centravanti di ruolo. La Sampdoria con Quagliarella e Caputo, stagionati ma mai domi. Il Cagliari dei fantasiosi Joao Pedro e Keita, poi la Salernitana di Simy e Djuric. Anche Tudor a Verona ha trasformato Caprari nel secondo attaccante da schierare accanto al redivivo “Cholito” Simeone. Mancuso e Di Francesco sognano di regalare la salvezza al Presidente Corsi, mentre Beto e Deulofeu fanno coppia fissa nello scacchiere di Gotti.



Attaccare, non tanto per necessità, quanto più che altro per incapacità a difendersi.

Un po’ come chi rifiuta la scienza perché incapace di concentrarsi nell’apprendimento delle sue formule di studio. Ma questa, come spesso capita, è un’altra storia.



Fonti foto: FC InterNews | Corriere dello Sport | Pianeta Fantacalcio



Alessandro Sticozzi