A gamba tesa | Di corsa fino a Qatar 2022: un calcio lungo 30 mesi

SENZA PAUSE DOPO IL LETARGO – Juventus-Milan dello scorso 12 giugno potrà essere ricordata come la prima tappa di un’estenuante maratona che ci condurrà dritti fino alla Coppa del Mondo del 2022 in Qatar. Come? Entro il 29 agosto andranno completati campionati e coppe europee, con Final Eight a Lisbona per la Champions e gare secche in Germania per l’Europa League. Il 31 si va in “ritiro nazionale” in vista della Nations League.



IL LUNGO 2020/2022 – A settembre si recuperano le tappe di agosto perse per strada nei campionati, il 2 ottobre già fissati i sorteggi per le coppe continentali: 9 mercoledì su 9 del prossimo autunno vedranno “calcio“, dato che 6 saranno dedicati ai gironi di Champions, 2 alla Nations League e uno per un’amichevole (sempre per nazionali). La sosta invernale sarà breve dato che si dovranno disputare le fasi finali di Nations League per tuffarsi in estate (11 giugno Italia-Turchia) nell’Europeo itinerante rinviato quest’anno causa Covid-19. Finale settata per l’11 luglio e campionati che ricominceranno agilmente ad agosto per permettere ben 7 gare della Nazionale alla ricerca della qualificazione in Qatar. Nel 2021/2022 campionati e Champions devono essere completati entro maggio nell’anno del Mondiale invernale. A marzo 2022 play-off per il Qatar, a giugno 4 partite di Nations League, ad agosto campionati e coppe in fretta e furia fino al 14 novembre, quando i giocatori verranno inviati alle Nazionali per la kermesse iridata in Medio Oriente, con Finale il 18 dicembre.



PERICOLO INFORTUNI – In questa valanga incalcolabile di partite due questioni balzano all’occhio immediatamente: come settare le varie preparazioni atletiche e richiami del caso? E poi: come gestire la raffica di infortuni a cui molte squadre andranno incontro con poche possibilità di rifocillarsi in sede di mercato? Domande alle quali i rinvii causa pandemia non forniscono risposte semplici. Probabilmente scopriremo le soluzioni con l’andare avanti delle stagioni che verranno, dove le 5 sostituzioni potrebbero apparire come conseguenza logica di un calcio incapace di fermarsi.



Alessandro Sticozzi