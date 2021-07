A Gamba Tesa | D’Aversa, un “parto travagliato” per il Ferrero errante

Il Presidente della Sampdoria, dopo aver sfogliato i petali di una “margherita” d’allenatori densa di nomi e progetti diversi, ha scelto l’ex tecnico del Parma retrocesso in Serie B per sostituire “Sir” Claudio Ranieri



NON S’ARRIVÒ A DAMA – Perché i blucerchiati non hanno confermato un allenatore come Ranieri, capace di condurre un campionato tranquillo e di lanciare tanti bei prospetti?

La domanda pare complessa, ma la risposta è tutto sommato semplice: 800.000€. Questo il taglio proposto da Massimo Ferrero dopo una stagione che pur non esaltante, sicuramente non meritava un “rinnovo al ribasso” per un personaggio amato e rispettato da tutto l’ambiente calcistico italiano (e non solo, ndr).

Si è deciso per un parziale salto nel vuoto, dato che il mix di “vecchietti terribili” e “giovani rampanti” può essere gestito al meglio solo da mani sapienti ed esperte. E quelle dell’ex campione in Premier col Leicester rispondevano a entrambe le credenziali richieste.



D’AVERSA? MEGLIO DALL’INIZIO – Roberto D’Aversa – dicevamo – guiderà Quagliarella e compagni sino al 2023. In pochi riuscirono a spiegarsi l’esonero di Parma al termine del 2019/2020, con elezione di Liverani poi defenestrato per un minestrone riscaldato (D’Aversa bis, ma in corsa) che ha confuso ancora più le idee di una squadra parsa da inizio anno sull’orlo di una crisi di panico.

Quel che era stato proposto nell’anno precedente all’allontanamento – tutto sommato – aveva soddisfatto senza eccellere, attestando gli emiliani in una situazione sicuramente migliore rispetto al paradosso vissuto per tutto il 2020/2021.





SCAMPATO VIEIRA – L’annuncio da parte della Doria è giunto in contemporanea rispetto a quello che ha ufficializzato l’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina del Crystal Palace.

Poca esperienza in panchina (bene solo a Nizza, ndr) e un rapporto in generale “scarso” col nostro paese, nonostante le buone militanze con Juventus e Inter.

Ciò si evince dalla previsione poco felice proposta nel confronto tra la Nazionale di Roberto Mancini – impegnata domani contro la Spagna in Semifinale a Euro2020 – e i Bleus di Patrick, già a casa da una settimana per mano della Svizzera.



Massimo Ferrero si dimostra “cinematografico” anche nei momenti di “stasi”, quelli dove sembra voler cedere lo scettro, salvo poi ripensarci e provare a modificare la sua creatura. Come fosse la trama di un film sempre pronto a essere “rivisto” in fase di montaggio.

D’Aversa è il regista giusto? Lo scopriremo presto.



