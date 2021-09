A Gamba Tesa | Dal cinismo all’indecisa bellezza

Inter-Atalanta della scorsa stagione sancì in pratica la vittoria dello Scudetto dei nerazzurri di Conte. Un solo tiro in porta e una partita di rara bruttezza. Sabato sera Inzaghi ha pareggiato 2-2 in quella che i critici hanno subito definito “la gara più bella della stagione”



ALTEZZA MEZZA BELLEZZA – Nel calcio conta vincere. Stare in alto, davanti a tutti.

L’Inter di Simone Inzaghi, nel sesto turno di Serie A contro l’Atalanta, non ha vinto.

Eppure il gol partita dell’ultimo scontro con gli orobici, sempre a San Siro, lo aveva segnato Skriniar, che era in campo anche sabato nell’undici dell’ex allenatore della Lazio. Non Lukaku e Hakimi, bensì una delle colonne dell’Inter che fu e delle Beneamata che sarà.

La differenza? È mancato cinismo, istinto killer, capacità di ridurre a zero le occasioni concesse ai bergamaschi. Nel 2020/2021 Gasp tirò due volte in porta da corner; l’altro giorno – per la gioia degli “applauditori seriali di scempiaggini difensive travestite da belle giocate offensive”, Handanovic è stato sottoposto a un bombardamento.



NUMERI DA OTTOVOLANTE – Ecco, occhio però a pensare che il “Fratello di Pippo” non ci stia mettendo del suo: il Biscione è arioso, vario, cosciente della propria forza.

Finanche a volte presuntuoso nell’esposizione della manovra, tanto da preferire nettamente l’estetica alla pratica. Venti gol in sei gare in Serie A, con metà della rosa già andata a segno, fanno presagire statisticamente che possa essere anche sfondata “quota 100”.

Stesso dicasi purtroppo però per la tenuta difensiva, con la proiezione di gol subìti che ad ora attesterebbe i nerazzurri con 44 reti incassate.

E in Italia, se prendi più di 40 gol, lo Scudetto non lo vinci manco giocando con le mani.



Come fu con Conte lo scorso anno, quando il progetto di squadra iper-propositiva fu accantonato in nome di un’imbattibile solidità, anche per Inzaghi giungerà presto il tempo dei compromessi.

Che nel calcio non vogliono dire ipocrisia, bensì intelligenza.



Alessandro Sticozzi