A Gamba Tesa | Da “giovani e belli” a “romantici e ribelli”

La riunione tra Antonio Conte e il Presidente Steven Zhang sembra regalare i frutti sperati per l’allenatore leccese. La società cambia strategia sul mercato e – con essa – mutano anche i nomi accostati ai nerazzurri





GIOCATORI FUTURIBILI? NON SOLO… – Il tormentone d’inizio estate, cominciato più o meno con la retrocessione del Brescia in Serie B, era quello che voleva Sandro Tonali, giovanissimo mediano già nel giro della Nazionale, come certo acquisto dell’Inter per la stagione 2020/2021.

Il cammino europeo di quelli di Conte e il contemporaneo interessamento del Milan, hanno spostato sempre più lontano dalla Pinetina il centrocampista, che sembra ora molto più vicino a vestire il rossonero che il nerazzurro.

L’arrivo già ufficializzato del ventunenne Achraf Hakimi dal Borussia Dortmund va a rinverdire la corsia di destra, dove fiato e polmoni andranno spesi copiosamente in una stagione che si prospetta sfiancante almeno quanto la precedente.

Nel cuore del campo però, Conte non ha mai fatto mistero di preferire profili più affidabili e affermati sul panorama nazionale ed europeo.





RINFORZI PRONTI ALL’USO – Ecco quindi che col passare dei giorni e con l’effetto domino portato dal crollo rovinoso del Barcellona in Champions League, il nome di Tonali è stato progressivamente sostituito con quello di Arturo Vidal.

Impossibile paragonare un ventenne che si è appena affacciato al calcio che conta con un trentatreenne che ha già vinto praticamente tutto in giro per l’Europa, risultando decisivo nell’economia di squadra in Bundesliga (Bayer Leverkusen e Bayern Monaco) e in Spagna (Barcellona) oltre che naturalmente in Italia con la Juve (prima di Conte, poi di Allegri, ndr).

Non solo Arturo Vidal: se sulla fascia destra si è puntato sulla freschezza del talento di Hakimi, le indicazioni che emergono sulla corsia mancina sembrano raffigurare i contorni del vecchio guerriero Aleksandar Kolarov, in dirittura d’arrivo a Milano dopo una trattativa lampo con la Roma.

Perché questo cambio di prospettive? Probabilmente dalle parti di via della Liberazione avranno considerato che la Juventus, principale rivale per la corsa al titolo, sta “rifondando” per la seconda volta in due anni.

Puntare su “certezze & continuità” potrebbe realmente fare la differenza.



IL RIBELLE E IL ROMANTICO – Se Vidal è una vecchia “fissazione calcistica” di Antonio Conte già da più di qualche mese, per quanto concerne i vari “flirt” tra Kolarov e l’Inter, la storia è addirittura riferita al decennio passato.

Nella stagione successiva al suo passaggio dalla Lazio al Manchester City, ebbi la fortuna di incontrare l’esterno serbo a passeggio con la famiglia a via del Corso.

Sapendo che l’Inter post-triplete lo stimava e lo ricercava già all’epoca per “svecchiare” la rosa, da tifoso imberbe e sfacciato gli chiesi: “Aleksandar, ci verresti a giocare a Milano?”.

Lui, innamorato dell’Italia rispose: “Magari!”.



Ecco, ci sono cose che calcisticamente devono capitare, prima o poi. Kolarov all’Inter è una di queste.

La potenza e la resistenza non saranno più quelle di un tempo, ma un giocatore così – a quel prezzo – non lo trovi esattamente dappertutto…



