A Gamba Tesa | Corto muso? No, lunga agonia

Massimiliano Allegri ammette a se stesso e di fronte ai giocatori di aver sbagliato i cambi e di aver compromesso l’esito di Juventus-Milan. Quel che è sembrato subito un “parafulmine” verso la squadra, probabilmente nasconde problemi ed equivoci più profondi ed antichi



RETE SEMPRE BUCATA – Nonostante la scorpacciata lampo di Malmoe, il dato che continua a balzare all’occhio è cartina tornasole di una crisi evidente: da 18 gare consecutive in Serie A la Vecchia Signora raccoglie palloni nel sacco.

Quella che era stata la forza delle compagini di Conte e dello stesso Allegri (e prima ancora di Lippi, ndr) ora sembra essere il vero tallone d’Achille.

Più che la statistica, colpiscono risultanza e impatto sull’attuale stagione, dove la paura del “gol subìto che prima o poi arriva” ha sottratto coraggio nella ricerca della rete che avrebbe chiuso contese (vedi Udine e Napoli, prima di domenica alle 20:45).



COME GIOCA LA JUVE? – Il fatto grave fu chiederselo alla 35esima del 2020/2021, dove il cantiere “senza cartello di fine lavori” di Andrea Pirlo, per ogni rebus risolto, ne proponeva altri due. Partendo da Juventus-Milan, chiudiamo gli occhi e procediamo.

Gli inserimenti lunghi di Rabiot? Interessanti.

Le scalate laterali di Bonucci? Efficaci, in parte.

L’alternanza nel ruolo di centravanti di vari protagonisti della costruzione dell’azione? Probabilmente necessaria.

Dov’è però lo schema base d’assalto? Quale canovaccio da recitare a memoria per essere protagonisti indipendentemente dall’avversario?

Mentre a Torino si pongono domande in serie, nelle altre città d’Italia le risposte producono punti e distacchi ampi in classifica.







Senza togliere meriti a un Milan solido e fiero, la Juventus del posticipo della domenica ha prodotto nei suoi tifosi, esperti navigatori, sensazioni mai positive fino in fondo.

Quel match, in tempi non sospetti, sarebbe stato portato a casa con quella sensazione di evidente superiorità che in un rettangolo verde plasma coscienze e tampona gli altrui sogni di gloria.

“Sogni & Gloria”: settembre pare esser troppo presto per abbandonare questi due termini, rinviandoli a margine di quello che sarà verosimilmente un anno di transizione.

Ma a volte la realtà è proprio quel che pare a un primo sguardo. E a guardarla, la classifica, più che paura… fa agonia…



