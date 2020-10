A Gamba Tesa | Coronavirus a parte, la Champions… riparte

Fra una settimana esatta le italiane inizieranno la propria discesa in campo in ambito europeo. Proviamo a stilare un veloce bilancio dell’avvio di stagione che stanno vivendo le prossime avversarie di Juve, Inter, Lazio e Atalanta nei “martedì & mercoledì di Coppa”





JUVE SUL VELLUTO? – Le prossime nemiche in Champions dei Campioni d’Italia (Gruppo G) stanno tutte inaugurando la stagione rispettando le premesse del precampionato.

Il Barcellona sembra scrollarsi pian piano le pesanti ruggini estive (2 vittorie e 1 pari in Liga), mentre la “cenerentola” Ferencvaros è seconda (con una gara in meno) e può già issarsi in cima al campionato ungherese.

La Dinamo Kiev – primo ostacolo in ordine di tempo sul cammino bianconero – è già in vetta al campionato ucraino (+2 sui rivali dello Shakthar dopo 5 giornate).

La notizia della positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus, giunta nella giornata di oggi, potrebbe comunque in qualche modo guastare i piani di Pirlo.



INTER, SPINOSE QUESTIONI… – I nerazzurri sperano di interrompere il “difficile rapporto” con i gironi di Champions (Gruppo B) un po’ per un rinnovato valore della rosa, un po’ per il livello più “abbordabile” della concorrenza.

Il Real Madrid ha iniziato la sua Liga da protagonista (3 vittorie e 1 pareggio), mentre le altre due prossime commensali dei nerazzurri in Europa non sembrano avere dentro il “fuoco sacro d’inizio anno”.

Lo Shakthar Donetsk è quarto in Ucraina (2 vittorie e 3 pareggi), coi tedeschi del Borussia Monchengladbach (primo turno a San Siro tra 8 giorni, ndr) addirittura undicesimi in Bundesliga (1 vittoria, 1 pari, 1 sconfitta).

Il bollettino Covid-19 della rosa di Conte fa paura se pensiamo che in Serie A i nerazzurri abbiano giocato solo tre partite. La speranza è che l’emorragia dei contagi si plachi in tempo per non falcidiare oltremodo il roster in vista della campagna europea.





NOBILI IN DECADENZA PER IL GASP? – Il Lunapark Atalanta cerca conferme dopo la Champions vissuta da protagonista nel complicatissimo 2019/2020.

Favoriti d’eccezione del Gruppo D i campioni d’Inghilterra del Liverpool, che non sembrano però più l’invincibile armata degli ultimi due anni: il 7-2 incassato in casa dell’Aston Villa potrebbe scalfire sicurezze granitiche nei ragazzi di Klopp.

Gasperini non si faccia invece ingannare dal quinto posto parziale dell’Ajax: i lancieri hanno appena perso col Groningen per 1-0 dopo aver vinto in maniera convincente le prime 3 in campionato.

Discorso a parte per il Midtjylland (esordio con i bergamaschi mercoledì prossimo, ndr) , che in Danimarca farà campionato a sé col Brøndby.





LAZIO, NON SPRECARE NULLA! – Simone Inzaghi dovrà dosare le energie pescando in una rosa più corta di quella che molti laziali si sarebbero aspettati allo “start”.

Esordio settimana prossima col Borussia Dortmund, battistrada designata del Gruppo F: due vittorie e una sconfitta per i gialloneri in avvio di Bundesliga.

Segna tanto e già guida la graduatoria del campionato russo lo Zenit di San Pietroburgo, che con più gare nelle gambe sarà più avanti dei biancocelesti atleticamente parlando (6 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta).

Altra fabbrica del gol, stavolta in Belgio, quella del Club Brugge (21 gol nelle prime 8 in Pro League), dove i nerazzurri hanno inanellato cinque vittorie consecutive dopo i due scivoloni interni nelle prime tre.



Mentre tutti calendarizziamo nelle nostre teste le partite e proviamo a immaginare stadi che mano a mano ricominceranno a riempirsi, il mondo fuori non fa sconti a nessuno: che ti chiami Ronaldo o Totti, con chiaro riferimento alla scomparsa di Enzo, papà dell’ex capitano giallorosso.

È il caso di dire solo “buona fortuna”: senza voler essere forieri di sventure, sembra proprio che di buona sorte ne abbiamo bisogno un po’ tutti.



