A Gamba Tesa | Conte & Pioli, narrazione ribaltata: Milano dov’è?

Gli allenatori di Inter e Milan vivono momenti diametralmente opposti e la cronaca dei fatti riferiti alla Serie A ha preso il sopravvento sul reale valore di uomini, progetti e società



TESTA BASSA E PEDALARE – Solo a inizio stagione (anche se sono passati più di 300 giorni) si faceva la conta degli elogi aprioristici verso il Milan di Marco Giampaolo, mentre dall’altro lato dei Navigli venivano gettate ombre e dubbi su un calciomercato “buono ma non straordinario”.

I giudizi mutarono in fretta e l’ex tecnico della Samp fu velocemente defenestrato dalla panchina rossonera, reo di aver “toppato” in pieno il progetto estetico e di essersi attestato stabilmente nella colonna destra della classifica. Anche ad Appiano Gentile il mutamento d’umore fu repentino, dato che la prima Inter di Antonio Conte rispecchiava tutte le qualità positive che il tecnico pugliese porta in dote da inizio carriera.







SGUARDO DRITTO E SOGNARE – Il nuovo ripensamento generale è roba dei giorni nostri. Il Milan, sapientemente affidato nelle mani del “gestore” Pioli, si è lentamente ma inesorabilmente ricompattato, tanto da mandare a monte il matrimonio col promesso sposo Rangnick ben prima dell’appuntamento all’altare. D’altro canto, laddove si erano evidenziati tanti buoni propositi e la stagione sembrava poter terminare “al rialzo”, l’Inter è magicamente diventata prigioniera dei difetti endemici e conclamati della sua guida tecnica. Una sorta di allergia al prendersi responsabilità (come evidenziato dal direttore Stefano Rizzo, ndr), una testardaggine granitica nell’incartarsi sulle proprie poche certezze e un DNA davvero poco incline a sincere manifestazioni di “interismo”.





MILANO DOV’È? – La Juventus sta per vincere il suo Scudetto più “scadente” e denso di malumori, interni ed esterni. La dimostrazione che a Torino si riesca ad arrivare a dama anche senza tutti i pezzi al posto giusto è regalata direttamente dalla storia dei bianconeri. Altresì, per vincere nella capitale economica d’Italia, tutto deve collimare alla perfezione e varie congiunzioni astrali devono manifestarsi durante il corso dell’anno. Le ultime campagne vincenti di Inter e Milan, incasellate appena prima del decennio passato, trasudavano poi “milanesità” da tutti i pori. Presidenti protagonisti della vita industriale cittadina e nazionale (Berlusconi e Moratti), funzionari con l’occhio sempre furbo e la cultura della militanza ben tatuata indosso (Galliani e Prisco), giocatori che rappresentavano un modo di essere, prima che di giocare a calcio (Maldini e Zanetti).

Laddove non sussiste identità, si deve procedere a tentoni, rischiando spesso di bruciarsi le mani su argomenti scottanti.





IL RUOLO DELLA STAMPA – Il relativismo dei nostri tempi impone che si pensi in grande e si globalizzi tutto in un unico multiforme calderone, perciò non siamo qui a fare i “nostalgici dell’età dell’oro” di turno. Quel che è certo è che non ci si può dimettere da se stessi senza emanare ipocrisia. Il lento scolorirsi che ha portato il “bianconero” a dominare su tutti gli altri colori dell’iride da quasi dieci anni a questa parte è stato foraggiato da un’informazione sempre prona al nuovo padrone e spesso acritica nelle proprie analisi. Problema, quest’ultimo, che potremmo estendere a tante altre branche dello scibile in Italia.



Ma questa è un’altra storia.



Alessandro Sticozzi