A Gamba Tesa | Conte & Nainggolan: due facce della stessa problematica medaglia

Non c’è voluto troppo tempo prima che l’allenatore dell’Inter tornasse al “muso lungo” mostrato a più riprese nella passata stagione. È già finito il tempo di “Antonio il Temporeggiatore”?



CHIARE SMORFIE – La difesa strenua di Antonio Conte rispetto a quanto mostrato, con disarmante continuità in negativo, dalla sua Inter in questo avvio di stagione, inizia un po’ ad avere il sapore della farsa alla “Don Chisciotte”.

Il peccato principale è che il tecnico nerazzurro i mulini a vento contro cui combattere li abbia probabilmente in casa propria, dove i giocatori in primis stanno sconfessando con prestazioni raccapriccianti il totem inamovibile chiamato “3-5-2”.



RADJA LO “SPOMPATO” – “Credo che la prestazione possiate commentarla da soli”. Con queste laconiche parole Antonio Conte ha provato a delineare i contorni del “non indimenticabile” ingresso dalla panchina di Nainggolan nel tentativo (riuscito a metà, ndr) di rimonta casalinga al Parma di Liverani.

Certamente il belga ex Roma e Cagliari non ha dato l’apporto sperato all’economia della manovra, ma – se ci trovassimo al posto del mister pugliese – qualche domanda sulla tenuta generale degli equilibri in seno alla rosa ce la porremmo.

Era così impellente salutare Godin, reale pilastro mancante alla difesa meno battuta dello scorso campionato, per acquistare a tutti i costi un Vidal al quale va ancora trovata una reale collocazione tattica?





ERIKSEN IL “BOLSO” – Se Eriksen con la maglia della Danimarca dà la sua espressione calcisticamente migliore, mentre con la casacca dell’Inter somiglia a un Ricky Alvarez che ci ha creduto troppo, le colpe devono per forza di cose essere diffuse e non “univoche”.

Da un lato c’è certamente la scarsa tempra del ragazzo, che anche fuori dal rettangolo verde non sembra saper gestire certe “uscite a mezzo stampa”, soprattutto in un momento reso triste dai risultati.

Dall’altro va però considerata l’incapacità di Conte di rinunciare ad alcuni dei suoi “schemi fissi” per includere la genialità del trequartista e renderla fruibile per i compagni.

Discorso simile potremmo fare per Brozovic, che agisce bene solo quando spostato davanti alla difesa, dove la “Spallettiana memoria” regala ancora sprazzi di grande calcio in avvio d’azione.



I problemi, a vederli da vicino, sembrano enormi.

I drammi, a vederli da lontano, sembrano numerosi e cangianti.

Di solito, ci sono due modi di prendere una situazione: afferrando il toro per le corna o riflettendo con armonia e calma.

Lo “scimmiottamento” da parte di Conte della seconda opzione ha dato scarsissimi risultati: aspettiamoci presto un ritorno al “Martello”.



Alessandro Sticozzi