A Gamba Tesa | Conte Antonio ti scrivo, così mi distraggo un po’

ROTTAMARE LA PAZZA INTER? – Ciao Antonio. Chi ti scrive è un giornalista che ha promesso a se stesso di non dover mai adombrare i sentimenti del cuore per poter meglio considerare i pensieri del cervello. Sarebbe un tentativo vano e pure un po’ ipocrita. Se si è professionali non c’è bisogno di “finto equilibrio”: si parla e si percepisce sempre mescolando emozioni e nozioni.

A conti fatti, considerando lo scellerato decennio che la Beneamata ha passato prima del tuo arrivo, in molti dovrebbero ringraziarti. Chi aveva perso il brivido di poter giocare per vincere, l’ha ritrovato e l’ha percepito per molti mesi sulla propria pelle.

Chi vedeva sfiorire singolarmente talenti fuori contesto, ha osservato invece la progressiva valorizzazione di individui all’interno di un collettivo.

L’Inter è più forte ed è più grande, pur essendo sempre l’Inter, caro Antonio, anche grazie a te. Il tuo diktat iniziale, un po’ per spot un po’ per davvero, era quello di debellare dal DNA nerazzurro quell’ancestrale inclinazione al masochismo e alla sofferenza, al “tutto e il contrario di tutto in cinque minuti”.

Spremendoti le meningi per normalizzare qualcosa che è intangibile, hai prodotto negli eventi e nei fatti l’esatto opposto, con il tarlo in più che la squadra viva nei momenti chiave un appiattimento “logico”, prima che calcistico.





A OGNI RELIGIONE, IL SUO VANGELO APOCRIFO – Si è forti con le proprie idee, ma si è vincenti quando si trasformano i giusti oltranzismi grazie alle sfumature. Il compromesso è quel dio che ti regala soluzioni alla portata per risolvere situazioni sempre in mutazione. Questa stagione, poi, di mutamenti ne ha visti più di ogni altra. Dal poter giocare con lo stadio sempre strapieno (l’Inter è recordman di presenze allo stadio da anni, oramai, ndr) alle tribune desolate. Dalle scorribande nelle prime frazioni a Barcellona e Dortmund alle molteplici rimonte subìte in casa da provinciali di belle speranze. Dagli scontri diretti “col braccino” con Lazio e Juve al dominio cattivo in casa dell’Atalanta all’ultima di campionato. Dal maramaldeggiare con Getafe, Leverkusen e Shakhtar all’impoverirsi concettualmente di fronte a una pari livello come il Siviglia. In tutti questi casi, l’Inter è stata sempre Antonio Conte, nel bene e nel male.

<<La bravura di un allenatore sta nel dire ai ragazzi il 40/50% di quel che dovranno fare: l’estro dei calciatori sta nel saper partire da basi solide (le tue, ndr) per metterci del loro>>.

Per andar fieri di aver saputo fare qualcosa “da soli”. Non sono parole mie. Le ho prese in prestito (parafrasandole, ndr) da Cruijff che – detto tra noi – ne capiva più di me e te messi insieme.





MI DISPIACE, NON FA PER TE – Qui Antonio mio, la parte più “personale”. Chi non mostra dignità nella sconfitta non può fare l’allenatore dell’Inter. L’Inter, Antonio, perde. Spesso, tanto. Quasi sempre. Ho smesso di illudermi alle 19:30 di venerdì del fatto che la mia squadra potesse farmi il regalino per i 30 anni che compio oggi.

Noi perdiamo. Storicamente e “a bestia”. Noi sappiamo perdere… per questo sappiamo e sapremo anche vincere. Si perde per rendere romantiche le vittorie, per caricarsi di rabbia e vendette sportive da spargere copiose.

Conte Antonio, tu non sai perdere. Hai dato molto a una squadra che hai plasmato a tua immagine e somiglianza. Il più grande difetto dei tuoi giocatori è quello di non saper mai smettere di somigliare a se stessi. Mai uno spartito strappato.

Grazie comunque, ma l’Inter è un’altra cosa. Lo sappiamo noi e lo sanno pure tutte le cinciallegre festanti della bacheca di Facebook di fine agosto. Ora lo sai anche tu.



