A Gamba Tesa | Come disperdere un patrimonio infinito: storia breve del tracollo Barcellona

Un credito nei confronti di un’innamoratissima piazza pressoché illimatato. Una matrice ideologica e politica che ha sempre alimentato un comparto sportivo avveniristico, sia sotto il profilo della fucina di talenti che sotto quello della filosofia base di gioco. Campioni straordinari e un budget quasi illimitato. Come spianare a zero, lasciando perlopiù macerie…



FOLLIE RIPETUTE – Senza produrre inutili liste della spesa, ci basta soffermarci su uno degli ultimi annunci di calciomercato. Antoine Griezmann torna a casa all’Atletico Madrid, alla soglia dei 30 anni, per una cifra che comprende 10 milioni di euro per il prestito e 40 totali per il riscatto.

Fin qui tutto bene, se non si considerassero le “carte false” fatte dal “Piccolo Diavolo” e dal Barça tutto per accaparrarselo nel 2019 per una cifra che sfiorava i 120 milioni di euro.

Non sobilleremo il pubblico con gli strafalcioni Coutinho e Dembelé, strapagati e utilizzati col contagocce salvo essere – nel caso del brasiliano – spediti a svernare in giro.

Vale però la pena soffermarsi sul “caso Suarez”: il pistolero, saltato per motivi torbidi il passaggio alla Juventus, è stato “regalato” in patria a circa 6 milioni ai “colchoneros”.

Il risultato? A maggio, Diego Pablo Simeone (proprio coi gol dell’uruguaiano) ha vinto la Liga a spese del Barcellona (e del Real Madrid).







NON È SEMPRE “CANTERA” – Nasce tutto probabilmente dalla poca abitudine a doversi rivolgere al mercato esterno: diciamoci la verità, il Barcellona per quasi un decennio non necessitava del calciomercato, se non per qualche puntello di lusso (stile Henry, ndr) da aggiungere a collettivi stratosferici che venivano pazientemente e minuziosamente allenati in casa.

Che succede se l’incredibile fucina catalanta salta una generazione?

Che a volte si è costretti a “calarsi nel mondo degli “altri”, dove l’arte di essere “condor di calciomercato” va allenata al pari dell’immensa bravura barcellonista nel fabbricarsi in casa i campioni.

Anziché optare per spese oculate e giovani rampanti così come si addice al “target” di base del giocatore medio del Barcellona che immaginiamo, le dirigenze presiedute dai vari Laporta e Bartomeu (in alternanza da molti anni al timone, ndr) hanno puntato su spese pazze alla ricerca di campioni che spesso non si corroboravano al meglio con l’imprinting base all’ombra del Camp Nou.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”







OPERAZIONE ANTIPATIA – Soprassedendo sulla situazione economica disastrosa, che in Spagna troverà comunque vari appoggi risolutivi nel fatto che il Barcellona è un patrimonio culturale di tutto lo Stato (non ce ne vogliano i madridisti, ndr), c’è un altro ragionamento da porre in essere.

Quando i blaugrana erano semplicemente l’antagonista dell’antipatico e iper-lussuoso Real Madrid, la squadra godeva di simpatia smisurata e indiscussa sia in terra iberica che in Europa.

Dopo un decennio di conquiste e di umiliazioni (a volte) inferte in giro per tutto il Vecchio Continente, giocoforza i catalani si sono attirati l’antipatia automatica che viene regalata – assieme a una bella dose d’invidia – a tutti i vincenti.

L’aver perso Leo Messi a parametro zero, poi, toglie parte dell’appeal commerciale e “social” fondamentale al giorno d’oggi…



Vincere. Un concetto fondamentale anche per chi ha fatto dello spirito di partecipazione e aggregazione un “must” da esportare oltre i titoli in bacheca.

Per tornare a competere per la vittoria della Champions League, naturale terreno di caccia di una delle superpotenze del calcio europeo, serviranno anni di programmazione e di rifondazione, probabilmente.

Con la consapevolezza che, quando non si deve attingere a un portafogli di milioni di euro da sperperare, a Barcellona sanno come si fa.



Fonti foto: CalcioNews24 | Eurosport | Corriere dello Sport



Alessandro Sticozzi