A Gamba Tesa | Cinque giornate da “Serie A”

Dall’ottavo al dodicesimo turno, dopo una serie di infiniti scontri “grandi contro piccole”, finalmente si inizia a respirare intenso profumo di partite importanti. Un torneo sempre più livellato verso il basso ha vissuto i Big Match delle ultime stagioni come reale ago della bilancia per la vittoria del titolo e/o per i piazzamenti in Europa



NON CHIAMATELE SETTE SORELLE – Continuiamo ad associare tante grandi speranze a molte presunte grandi squadre per un motivo principale.

È tale lo scollamento delle prime della classe dal resto della truppa, che pare di vivere sin dai primi turni un torneo a doppia velocità.

Non tanto per l’acume e la bravura delle fuggitive (o domineremmo anche in Europa, ndr), quanto per la pochezza contenutistica di chi – dall’ottavo posto in giù – fa praticamente da “sparring partner” a tutte le altre.



DA “SPIAZE” AL DERBY – Si parte con questa ottava giornata, di ritorno dalla tanto vituperata pausa per le nazionali.

Lazio-Inter e Juventus-Roma, con Simone Inzaghi che torna per la prima volta all’Olimpico da avversario e con Mourinho che cerca il colpaccio in casa del redivivo Max Allegri.

Sempre gustosi e stimolanti poi i viaggi “da ex interista” del portoghese in casa delle “rivali del Nord”.

I nerazzurri di Zhang hanno poi il Derby d’Italia alla nona e quello di Milano alla dodicesima. Della serie: Simone, se vuoi confermare il capolavoro statistico di Antonio, questo è il momento di battere colpi importanti.





TRINCEA MOU-SARRI – Il portoghese, dopo i fischi che pioveranno dall’Allianz Stadium, riceverà all’Olimpico il “neo-amico Spallettone”. Poi all’undicesima profumo di “derby meneghino che fu” con Pioli che sbarca nella Capitale, sponda giallorossa.

La storia è sempre quella già riferita all’altro lusitano, vale a dire il “defenestrato” Paulo Fonseca: la Roma deve cambiare marcia negli match clou o ogni velleità di conquista sembrerà una battuta di spirito.

Stesso dicasi per l’inquilino dell’altra sponda del Tevere, quel Maurizio Sarri che tra un singhiozzo e un capriccio, dovrà affilare le lame prima contro i Campioni d’Italia, poi contro l’Atalanta (all’undicesima, ndr), uscita con le ossa rotte dopo aver ospitato il rampante Milan di Pioli al Gewiss. La Dea potrà perdere mai due confronti diretti consecutivi in casa?



Sette scontri per sette big o presunte tali nell’arco di cinque giornate.

In mezzo c’è Milano che proverà a risorgere in Champions e la Juve che terminerà il compito ben inaugurato da Allegri nei primi due martedì di coppa. Napoli sussulta – intanto – da capolista.

È l’Italia nel pallone, col 75% di capienza negli stadi che potrebbe presto diventare totalità nelle aperture, soprattutto dovessimo convincerci che le libertà collettive ci rendono uomini e donne, quelle individuali – soprattutto se derubricate a ritmo di bugie – al massimo un mare di pecore belanti. E distanziate.



