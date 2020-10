A Gamba Tesa | Chiesa al centro del villaggio

Prendendo le mosse dalla celebre affermazione propiziatoria pre-derby di Rudi Garcia (da allenatore della Roma, ndr), proviamo a fare il punto della situazione in casa viola, dove il calciomercato ha regalato meno gioie di quelle che in estate tanti tifosi avrebbero sperato



NO CASH, NO PARTY – Rocco Commisso è stato fin troppo chiaro nelle ultime dichiarazioni fornite alla stampa: la pietra tombale posta (per ora, ndr) sul progetto dello stadio nuovo di zecca ha coinciso con un ridimensionamento della potenza di fuoco in sede di calciomercato.

Amrabat può essere considerato un gran colpo, soprattutto se Iachini riuscirà a far rendere l’ex Verona al pari di quanto visto all’ombra del Bentegodi. Callejon darà esperienza e costanza di prestazione indipendentemente dall’età, così come Ribery e Borja Valero – se dosati – peseranno tanto nell’economia del torneo, che la Fiorentina vorrebbe cercare di archiviare con una salvezza preventiva il prima possibile.

Si è scelto però di fermarsi a questo, con un giusto mix di “giovani & vecchietti” che osa ma non troppo.

La bella Firenze, da adornare con fare “rinascimentale”, rischia di rimanere il “villaggio dei sogni proibiti”?



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





TRADIMENTO DEL FIGLIO PREDILETTO? – Le prestazioni di Federico Chiesa nella passata stagione sono state quantomai discontinue e anche per questo la salvezza della Viola è dovuta passare sotto le forche caudine delle ultimissime giornate di campionato. Nonostante questo, la piazza e la società in primis (assieme alla stampa) hanno sempre provato a creare uno schermo protettivo attorno al ragazzo, considerato fondamentale per il futuro del nostro calcio un po’ da tutti.

L’aver vestito la fascia di capitano nell’ultima gara della Fiorentina ha probabilmente esacerbato ancora di più la reazione dei tifosi arrabbiati per il suo passaggio al fotofinish all’odiata Juventus.

Tanti soldi giungeranno da Torino per il pagamento dilazionato di Chiesa: nei prossimi anni, almeno in entrata, il mercato dei toscani dovrebbe beneficiarne.





LE CARENZE PORTANO SCOMMESSE? – Gli attaccanti a disposizione di Beppe Iachini non sono moltissimi: ciò potrebbe “costringere” l’allenatore della Fiorentina a puntare molto più spesso dall’inizio della gara su Vlahovic, con la società che già pregusterebbe una ricca plusvalenza se il valore del serbo dovesse salire nei prossimi tempi.

Il punto è proprio questo: si vuole crescere e investire per avvicinarsi alle grandi della Serie A, o si vuole “vivacchiare” come minacciato dallo stesso Commisso nel momento in cui lo stadio è passato da “progetto a chimera”?



Per accendere la risposta definitiva, come nel caso dell’altra proprietà americana di lusso approdata in Italia (vedi AS Roma), basterà attendere il responso del tempo… che a volte sarà pure tiranno… ma spesso finisce per raccontare la verità.



Fonti foto: Gazzetta.it | LaNazione | LaRepubblica



Alessandro Sticozzi