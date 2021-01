A Gamba Tesa | “Born in the U.S.A.”: nordamericani rampanti alla conquista dell’Europa

Trattasi degli effetti del campionato mondiale del 1994 o di un interesse bene o male più diffuso in tutti gli Stati Uniti (e Canada, ndr) per quello che una volta veniva appellato col nomignolo di “soccer”?



NOSTRANO MCKENNIE – Ci accorgeremo a fine articolo che praticamente tutti i prodotti “Made in USA” che si stanno prepotentemente affacciando sulla vetrina del Vecchio Continente hanno poggiato basi solide in Bundesliga. È il caso innanzitutto di Weston McKennie, giovane gioiellino della Juventus, che a suon di prestazioni convincenti e reti pesanti ha rapidamente scalato le gerarchie del centrocampo di Pirlo, apparendo come vero “colpo” estivo della società bianconera.

Ben 91 presenze e 5 gol con la maglia dello Schalke 04, che a margine di un 2020 da incubo non ha saputo resistere alle pressioni di Paratici, che si è già “assicurato” un bottino di 3 gol in campionato e uno (straordinario, ndr) in Champions League a Barcellona. Data di nascita? 1998.





DAL CANADA CON FURORE – Chi fa parlare di sé già da un po’ è Alphonso Davies, terzino a tutta fascia del Bayern Monaco. Tanto forte da completare il passaggio definitivo verso il centro del campo del “totem” Alaba e con una valutazione di mercato inarrivabile praticamente per tutti. I genitori in fuga dalla Liberia che cercano asilo in Canada e l’esordio a soli 15 anni con i Whitecaps di Vancouver.

Il classe 2000 si è rotto i legamenti della caviglia a inizio stagione, ma ha già fatto vedere meraviglie “da veterano” nel 2019/2020, laureandosi campione d’Europa proprio con la maglia dei bavaresi.



PLUSVALENZA PULISIC – Il Borussia Dortmund (rieccoti la Germania, ndr) va a pescare praticamente dal nulla (torneo in Turchia nel 2014 con l’Under17) un ragazzino ed è capace di venderlo, dopo averlo valorizzato in patria, a 60 milioni di euro al Chelsea di “Paperon Abramovic”. L’avvicendamento sulla panchina dei Blues tra l’uscente Lampard e il subentrante Tuchel potrebbe paradossalmente favorire il minutaggio del nativo di Hersey, Pennsylvania: come McKennie, trattasi di un calciatore nato nel 1998.





EREDITÀ PESANTI? C’È SARGENT! – Mettersi al centro dell’attacco del Werder Brema a nemmeno 20 anni e guidarlo come fossi nato e cresciuto lì. È il caso di Josh Sargent, ragazzino classe 2000, che ha messo a referto già 10 gol in 63 presenze. Il debutto nel 2018, poi, fu semplicemente da urlo, con un gol siglato dopo nemmeno 2′ dall’ingresso in campo nella vittoria dei biancoverdi per 3-1 contro il Fortuna Dusseldorf.



Cosa dimostra la data di nascita di questi ragazzi, unitamente al fatto che praticamente tutti hanno militato o militano al momento in Germania?

Punto primo: la kermesse iridata del 1994 negli Stati Uniti, seppur malvista da buona parte dell’opinione pubblica americana, ha scaturito un effetto domino che ha fatto sì che il calcio non fosse più visto come un “passatempo per donne”.

Punto secondo: i tedeschi, forti della propria “rete federale di vivai” sanno coordinarsi prima degli altri paesi e sono capaci di scovare, in anticipo, quali saranno i paesi più forieri di talenti a causa di una “svolta culturale”.

Quale sarà il prossimo paese a inaugurare la propria “generazione d’oro” nel globalizzato calcio mondiale? Per la risposta, restate connessi per i prossimi anni.



