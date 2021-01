A Gamba Tesa | “Avete cacciato il Team Manager e noi non ci alleniamo!”

Nella Roma di Paulo Fonseca, dove nell’ultima settimana il paradossale sembra far spazio prima al comico e poi al tragico, per il secondo giorno di fila l’allenamento in programma al mattino è stato posticipato al pomeriggio. Il motivo stavolta sarebbe quantomai singolare…



QUELL’AMORE DI GOMBAR – Mercoledì sera mi trovavo in radio e – con l’elmetto in testa per ripararmi dalla pioggia “d’acredine” che il popolo giallorosso riversava abbondante nell’etere – apprendevo in diretta della cacciata con disonore di Gianluca Gombar, team manager imputato (assieme all’altro licenziato Zubiria, ndr) della “figuraccia nella figuraccia” della notte da incubo vissuta martedì contro lo Spezia.

Più che la decisione, difficilmente contestabile, quel che mi distolse dalla rabbia dei tifosi fu l’immediata reazione di Pau Lopez, che si affrettò sui social a dare un commiato che pareva estrapolato dai capitoli chiave del romanzo “Cuore”.

La sensazione di disorientamento crebbe quando notai che anche Daniele De Rossi, impermeabile di solito a “frasi di facciata”, aveva dedicato ampio spazio a una narrazione affettuosa nei confronti dell’ex team manager a Trigoria.





MA I TEAM MANAGER DEGLI ALTRI… CHI SONO? – Non sto qui a discutere o a mettere in dubbio qualità umane, preparazione e onestà intellettuale della persona, anche se tre/quattro domande mi rimbalzano in testa da giorni senza lasciarmi in pace nemmeno cinque minuti.

Perché non conosco i nomi dei team manager “da rettangolo verde” di tutte le altre squadre della Serie A?

Sono forse io completamente ignorante in materia? Probabilmente no.

Sono questi altri dirigenti atti – per il proprio ruolo – a lavorare in maniera silenziosa vidimando qua e là sino al momento del bonifico salariale di fine mese? Forse sì.

Sono probabilmente gli altri team manager atti a prodursi nelle proprie mansioni senza finire in prima pagina? Sicuramente sì.



AMMUTINAMENTO DA NEURODELIRI – A margine di una situazione paradossale e degna di una puntata di “Scherzi a Parte”, la squadra tutta decide, in barba al fatto che la guida tecnica attraversi la settimana più delicata di tutta la sua gestione, di rifiutarsi di scendere in campo per l’allenamento mattutino.

Ecco, qui a Roma, queste cose qua, fanno e faranno uscire il peggio che si possa immaginare da un tifo innamorato e passionale.

Il tutto dopo la figuraccia nel derby, perso 3-0 consegnandosi nelle mani della Lazio. E a margine delle quattro scudisciate a domicilio inferte dalle mani operaie delle riserve dello Spezia.

Qui il problema non è tecnico, tattico o umano.

L’intervento urgente di un esperto nel trattamento di patologie mentali pare essere d’uopo.



Il prossimo step dello psicodramma potrebbe essere uno dei seguenti:

-presentarsi in campo in Serie A scalzi;

-arrivare con 40 minuti di ritardo sul fischio d’inizio, nonostante si giochi in casa;

-ammanettare Pau Lopez ai pali della porta…



Perdonatemi, provo a giocare di fantasia… almeno finché la Roma non riuscirà a superare – in lucida follia – pure quella.



Fonti foto: Goal.com | RomaNews | CorriereRoma



Alessandro Sticozzi