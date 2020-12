A Gamba Tesa | Arsenal, sprofondo senza fine

La stagione 2020/2021 sembra aver preso una piega chiara per i Gunners, attualmente sestultimi in Premier League e incapaci di uno scatto d’orgoglio nonostante la tremenda striscia di risultati negativi inanellata sin dalle primissime giornate



ARTETA SULLA GRATICOLA – Il principale responsabile, dalle parti di Londra, è stato identificato da tempo nel manager ed ex giocatore spagnolo, incapace di far rendere in campo le ingenti spese in sede di calciomercato.

Poco polso nella gestione dei calciatori? Più o meno la stessa accusa che veniva rivolta, fino al momento del suo addio, all’ex inquilino della panchina Emery.

Ultimo caso in ordine di tempo quello riferito a Nicolas Pépé, prelevato un anno fa dal Lille per una cifra che superava gli 80 milioni: il francese non si è mai integrato del tutto col livello del campionato inglese, mostrando enormi limiti caratteriali.

Se dalla prima alla nona giornata l’esterno non ha giocato una gara intera da 90′, il ritorno in campo nell’ultima contro il Southampton (dopo la squalifica post Leeds-Arsenal 0-0, rosso al 51′, ndr) è stato altrettanto scadente.

CAMPIONI SPOMPATI – Il quindicesimo posto in classifica dopo tredici turni non è motivato solo dal fatto che la vittoria manca dalla settima giornata (Manchester United-Arsenal 0-1, ndr), bensì dal fatto che contro le “concorrenti per la lotta salvezza” i Gunners non riescono a far punti, soprattutto tra le mura amiche. Le sconfitte con Aston Villa (0-3), Wolverhampton (1-2) e Burnley (0-1) sono termometro di scarso affiatamento da parte dei tanti top player in rosa.

Va considerato poi che molti giocatori “decorati” (David Luiz, Willian su tutti) sembrano aver già espresso il proprio massimo calcistico altrove. La riflessione che ne deriva è allarmistica: in Premier League come in qualsiasi altro campionato, se non sei abituato ai “fanghi della zona retrocessione” finisci per essere risucchiato su un terreno a te poco consono e congeniale, rischiando oltremodo di non riemergere dalle sabbie mobili.





…EPPURE LA BACHECA – Se dovessimo considerare solo questo maledetto inizio di stagione, probabilmente evidenzieremmo solo una parte del problema. La crisi dell’Arsenal ha origini antiche ed è evidente che l’addio (dopo 22 anni, ndr) di Wenger abbia lasciato un vuoto programmatico e d’identità profondo e triste.

Guardandosi indietro, tra l’altro, c’è il rischio di essere abbagliati dal fatto che – volenti o nolenti – l’Arsenal resti una delle squadre inglesi più vincenti degli ultimi anni.



Dal 2015/2016 ad oggi sono finite nella bacheca dell’Emirates ben tre Community Shield e due FA Cup (con finale di Europa League nel ’18/’19), come se nelle competizioni ad eliminazione diretta l’Arsenal riuscisse a “mascherare” le falle espresse nelle maratone a tappe.



