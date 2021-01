A Gamba Tesa | Antonio da libro Cuore, ora Christian è “uno di noi”

A volte basta un secondo, soprattutto nel calcio, dove gli attimi contano infinitamente più delle stagioni, per cambiare vento e corso degli eventi. Se ci riferiamo però a Eriksen e al suo “piazzato della svolta”, siamo certi di non essere abbagliati dall’ennesima dichiarazione di “buoni intenti” del tecnico pugliese?



LA PRIMA FINÌ SULLA TRAVERSA – In fondo, però, tutto era cominciato da lì: trapiantato nel derby a pochi istanti dall’arrivo in città. Immediatamente sul proscenio più lussuoso e sulla passerella più mondana. Un pugno di minuti per recapitare una mazzata sulla traversa direttamente da 35 metri, calciando col piattone come se si stesse eseguendo un passaggio a un compagno lì a fianco.

C’era ancora il pubblico allo stadio: San Siro ribolliva immaginando il probabile prosieguo.

Da quel momento in poi un lento e inesorabile oblio, regalato dal perfetto connubio d’indolenza del calciatore e di ostinazione dell’allenatore. Soprassediamo sul perpetuare una narrazione sin troppo nota.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





MILAN NEL DESTINO – Poi però rivedi quelle maglie e ti accorgi che i tuoi compagni di squadra hanno passato buonissima parte della gara a prendere a pallonate la porta degli avversari. Laddove la mole di gioco non veniva concretizzata, c’era reale bisogno di un colpo secco e unico, automatico come un calcio di rigore, difficile come una statistica: l’Inter, su punizione diretta, ha segnato bene o male tre gol negli ultimi 6/7 anni.

I compagni intorno ad esultare e il tecnico che – ancora seduto in panca – già sta ordendo il discorso perfetto per la “riconciliazione”.



Poi i microfono sghembi di RaiSport, le domande che sono assist a un uomo tanto bravo nel crogiolarsi dei propri pregi, quanto immune a ogni genere di autocritica sulle proprie scelte.

E quindi Eriksen diventa – a detta di Antonio – nell’ordine:

-l’amico di tutti nello spogliatoio;

-un ragazzo fragile a cui stare tutti vicini;

-una brava persona che sta lavorando per migliorare.



Voi ci credete? Io forse no. L’importante è che ora ci creda quel ragazzo lì, dalle straordinarie e “velate” qualità.

La realtà è tutta a proposito di quel velo lì; Schopenhauer lo usava per descrivere l’inganno che poniamo verso noi stessi per vedere il resto delle cose sotto una luce costantemente fraudolenta.

Senza trucco e senza inganno, la vera frode – adesso – sarebbe non sfruttare il momento…



Fonti foto: FC InterNews | VirgilioSport



Alessandro Sticozzi