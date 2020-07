A Gamba Tesa | 6 anni dopo: I wish you were here… “Max Corto Muso”

Esattamente sei anni fa, in un’estate resa turbolenta dall’improvviso addio di Antonio Conte, Massimiliano Allegri guidava il primo allenamento della sua quinquennale esperienza alla Juventus



C’ERAVAMO “QUASI” ODIATI – Non fu subito amore, o forse non lo fu mai fino in fondo. Il rapporto tra la gestione Allegri e il popolo juventino non decollò mai del tutto, anche se i numeri e le statistiche, che nel calcio moderno contano da morire, raccontarono una storia diversa.

Antonio Conte aveva lasciato un vuoto di “juventinità” che secondo molti tifosi (anche illustri, ndr) della Vecchia Signora non era colmabile con un tecnico che aveva poco tempo prima vinto un campionato da nemico con i colori del Milan.

Allegri, impermeabile alle critiche aprioristiche e completamente calato nel ruolo di “comandante della truppa più attrezzata della Serie A”, fece molto di più, vincendo sempre lo Scudetto e portando la Juventus per due volte in finale di Champions League.

Il Barcellona della MSN e il Real Madrid dei “siempre campeones” (4 Champions in 5 anni, ndr) erano ostacoli forse insormontabili per qualunque altre squadra europea.





NON FU MAI RIVOLUZIONE – Eppure il “Conte Max” sembrava aver profeticamente previsto l’attuale tumulto tra Sarrismo e Juventinità già alla fine della scorsa stagione, l’ultima in sella ai pluri-campioni d’Italia. Una celebre intervista (quella del “Corto Muso”, ndr) dell’aprile 2019 spiegava al meglio l’immensa differenza che intercorre tra il costruire una “bella squadra” e il condurre in porto un team vincente.

Ogni riferimento a Maurizio Sarri, allora allenatore del Chelsea ma già fervente nemico nelle stagioni sulla panchina del Napoli, non fu assolutamente casuale. Eppure, per sublimare il cambio di muta juventino dove “vincere NON È PIÙ l’unica cosa che conta”, Agnelli e Paratici scelsero proprio l’alter ego “estetico” di Max.

Curioso però che le vittorie chiave di questo 2019/2020, che stanno faticosamente portando la Juve alla nona affermazione nazionale consecutiva, siano molto più targate “Allegri” che “Sarri”.

Dove vinse il pragmatismo, ora trionfa il pragmatismo travestito da finto dominio territoriale con possesso palla.





CON LA GENETICA NON SI SCHERZA – I risultati e l’aura che aleggia intorno a tutte le prestazioni della Juventus di questa stagione, non fanno che dare ragione a chi da subito vedeva il Sarrismo come filosofia inconciliabile con il “Vinco Ergo Sum” bianconero. Tanti additano un mercato sbagliato in entrata, altri si accaniscono sulle cessioni di Emre Can e Mandzukic, dimenticando alcuni assunti base che caratterizzano il calcio un po’ dappertutto, praticamente da sempre.

Ognuno è quel che è; gli “scimmiottamenti” funzionano solo in presenza di grandi congiunzioni astrali; le rivoluzioni non si fanno né in un giorno, né in una sola stagione. La platea di tifosi della Juventus in Italia è così ampia che sarebbe impossibile tastarne il polso in maniera veritiera.





EXIT POLL – Non si può negare che tanti rimpiangano la praticità di Allegri, come bisogna dar atto del fatto che molti (forse a partire dal timone societario, ndr) avessero inteso che era necessario cambiar pelle per poter affermarsi in Europa. Chi sta mettendo d’accordo tutti, grazie a una conduzione tecnico-tattica discutibile tale da tenere in bilico un campionato dove le inseguitrici si suicidano una volta a settimana, è proprio Maurizio Sarri.

Molti lo vorrebbero lontano dalla Continassa anche se lo “Scudo” restasse in petto ai bianconeri. Dentro quel partito, tanti riscalderebbero volentieri la minestra del “Conte Max”. Le loro ragioni si spiegano – forse – in questo modo: “Se Sarri dovesse portare a casa la pagnotta Scudetto, lo farebbe comunque di ‘Corto Muso’. A questo punto mi riprendo l’originale”.



