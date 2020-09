A Gamba Tesa | 4 settembre 1994: il primo gol in Serie A di Francesco Totti

26 anni fa la “prima volta” che la sponda giallorossa della Capitale non potrà mai dimenticare. Il primo dei 307 gol dell’eterna bandiera della Roma appartiene a un’altra era calcistica: salto indietro nel tempo con inevitabile “nostalgia dell’età dell’oro”…



AMARCORD – La Roma di Carlo Mazzone si gioca la prima di campionato all’Olimpico contro il Foggia di Enrico Catuzzi e l’allenatore giallorosso decide di schierare titolare – a sorpresa – un ragazzino con la maglia numero 9 indosso. Il suo nome? Francesco Totti, che 23 giorni dopo avrebbe compiuto 18 anni.

Alla mezz’ora esatta un pallone sporco nell’area di rigore ospite e arriva con i giri giusti sul sinistro di Totti, che batte Mancini con un tiro radente. Dopo la rete siglata nella prima frazione, la prestazione di Francesco Totti è rimasta di livello alto, nonostante la giovane età, fino al 71’ minuto, momento della sostituzione per far spazio a Roberto Muzzi.





GIORNALI INCOLPEVOLMENTE “IGNARI” – “La Roma salvata da un ragazzino”, così titolavano i giornali il giorno successivo, sicuramente senza essere consci della portata dell’evento a cui si era assistito nel pomeriggio precedente. “Non abbiamo giustificazioni”, questo il commento di Franco Sensi, allora presidente della Roma. Totti, che aveva già esordito il 28 marzo 1993 con Boskov in panchina in quel di Brescia, era stato ampiamente protetto nel suo sbocciare da Mazzone, suo padre putativo calcisticamente parlando. L’allenatore ne aveva centellinato le apparizioni nella stagione precedente per non “bruciare” il giocatore del settore giovanile in cui credeva di più. La storia gli ha dato evidentemente ragione.





CHI ERAVAMO – La Serie A in cui Totti muoveva i primi passi in giallorosso era al tempo un crogiolo di campioni e squadre di belle speranze.

Quel campionato lo vinse la Juve di Lippi trascinata dal “tridente tricolore” composto da Vialli, Ravanelli e Del Piero.

Il Milan di Capello – zeppo di fuoriclasse in ogni ruolo – si era preso “un anno sabbatico” dopo tre Scudetti e la Coppa dei Campioni vinta l’anno prima.

Il Foggia, protagonista dell’evento dall’altro lato della barricata quel giorno, era la sede dello “Zemanlandia”, un gioco iper offensivo e spettacolare che avrebbe generato altri risultati storici e campioni che sarebbero stati “preziosi” negli anni avvenire in altre realtà nostrane. Tanti giocatori italiani e i migliori stranieri del mondo abitavano il nostro campionato rendendolo il più bello e difficile del globo.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”



Quello che oggi viene considerato l’approdo finale per far “svernare” gli ultimi anni di carriera, una volta rappresentava il punto più alto del peregrinare calcistico di ogni atleta.

Storia di un paese più ricco e meno intristito da se stesso. Potrà ripetersi un’epoca così, nelle prossime decadi?



Fonti foto: AS Roma | RaiSport | Facebook



Alessandro Sticozzi