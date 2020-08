A Gamba Tesa | 21 anni dopo: lo strano caso della “nostalgia a orologeria”

L’Inter sconquassa lo Shakhtar Donetsk in Semifinale di Europa League e guadagna l’accesso all’ultimo atto di quella che una volta chiamavamo Coppa UEFA



LO SCORSO MILLENNIO – Roba di tanti anni fa. <<Dighelo Monica>>, tuonava Alberto Malesani qualche anno dopo esser stato l’ultimo allenatore su una panchina italiana (nel 1998/1999) a sollevare i 15kg d’argento costituenti la sorella minore della Champions League. Il “Mollo” rivendicava uno status che si è perso nel tempo, ad ogni latitudine italica, un fallimento alla volta. Le due squadre ad andare più vicine a qualificarsi per la finale di Europa League furono (in ordine cronologico ascendente) la Fiorentina nel 2014/2015 (0-5 nell’aggregate col Siviglia) e la Juventus di Conte la stagione precedente (1-2 per i lusitani del Benfica nel computo totale).

Prima e dopo, senza stare a tediare con inutili liste della spesa, una valanga di risultati negativi, a volte osceni a volte meno, da parte di tutte le rappresentanti italiane.







CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”



IL CURIOSO “DOPPIO NOSTALGICO” – C’era un tempo in cui andava di moda affermare (a ragion veduta, ndr) che il penoso ranking UEFA dell’Italia fosse perlopiù motivato dal fatto di non andare mai in fondo in Europa League. In Champions, di tanto in tanto, la Juventus di turno (o la Roma di Di Francesco, ndr) avevano tenuto alto l’onore del tricolore al cospetto delle corazzate continentali nei martedì/mercoledì da leoni.

Al giovedì, nella stragrande maggioranza dei casi, invece, una collezione di disfatte. Di qui la “nostalgia double face”.

In medicina calcistica essa è trasposta in un disturbo dissociativo della personalità che colpisce indipendentemente dall’età e dalla fede calcistica.

Si rimpiange l’età dell’oro in cui “pure il Parma aveva i fenomeni”, sminuendo allo stesso tempo le avversarie affrontate dalle italiane lungo il percorso del presente.

Si ricorda con afflato romantico l’epopea delle “sette sorelle” e d’altro canto si afferma che l’Inter avrebbe dovuto vincere in Italia per dire a se stessa d’esser forte.

A chi mi (o Hakimi, fate voi) dice ciò, rispondo che il tempo farà il suo percorso, indipendentemente dalla nostra volontà.







PATTEGGIAMO? – Ne sono passati di anni dalla celebre imitazione di Antonio Conte prodotta dal geniale e mai banale Maurizio Crozza.

Il comico ligure prendeva le mosse dalla famigerata conferenza stampa/sfogo, dove l’allora tecnico della Juventus lamentava accanimento giudiziario e mediatico nei suoi confronti.

Il passo dal comico al surreale, se vogliamo, si è vissuto poco più di un anno fa: il Milan ha preferito “patteggiare” al TAS l’esclusione dall’Europa League (conquistata sul campo a fine 2018/2019) in cambio dello slittamento di un anno degli obblighi riferiti al fair-play finanziario. Per una milanese che si tira indietro per dilazionare debiti pregressi, ce n’è un’altra che 362 giorni dopo aver inaugurato una stagione lunga e perigliosa va a giocarsi una finale “storica” per il calcio italiano.





L’Inter tenterà, a 10 anni dall’ultima volta in cui un trofeo continentale è entrato nei confini del Belpaese, di scalare una montagna di certezze tecniche e tattiche che risponde al nome di Siviglia.

Per la nostalgia a orologeria, in ogni caso, ci sarà sempre tempo e spazio. Ne siamo certi.



Fonti foto: Gazzetta.it | Calciomercato.it | PianetaMilan | Calciomercato.com | YouTube | Goal.com



Alessandro Sticozzi