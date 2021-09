A Cagliari le cose non sono più Semplici, la panchina va a Mazzarri

Esonerato dopo tre giornate l’allenatore dell’insperata salvezza dello scorso anno, sull’isola arriva il tecnico toscano la cui ultima esperienza fu sulla panchina del Torino due stagioni fa

Un matrimonio difficile, forse di convenienza, quello tra il Cagliari e Leonardo Semplici. L’ex allenatore della Spal aveva preso la formazione sarda lo scorso campionato in una situazione disperata riuscendo a salvarla. L’estate portò la conferma ma evidentemente la dirigenza rossoblu non era poi così convinta. Sono bastate tre giornate, un pareggio e due sconfitte, per convincere Giulini e il suo entourage ad allontanare il tecnico. Non è andata giù la debacle casalinga di domenica dopo essere stati avanti 2-0 contro il Genoa. Il 2-3 finale è stata la molla che ha portato all’esonero di Semplici, mai fino in fondo integrato nell’ambiente isolano.

L’ultima apparizione di mister Semplici domenica scorsa contro il Genoa – Fonte pianetagenoa1893.net

Ora si riparte. Nella mattinata di oggi è arrivata l’ufficialità dal sito della società, il Cagliari va nelle mani sapienti di Walter Mazzarri, allenatore voglioso di tornare in panchina dopo una stagione ai box scottato dalle delusioni col Torino. Ironia della sorte va via un toscano e ne arriva un altro. Tra l’altro Mazzarri conclude il rientro dei mister toscani nel campionato di serie A che mancavano l’anno scorso. Sono tornati infatti sulle panchine italiane Spalletti, Allegri e Sarri, quest’ultimo napoletano di nascita ma ormai considerato un toscano adottivo.

Il profilo di Mazzarri sembra essere ideale anche per continuare sul solco del 3-5-2 che fino ad ora è sembrato il modulo con cui i rossoblu si sono trovati più a loro agio. Il materiale umano a disposizione non è da sottovalutare, toccherà a lui tirare fuori il meglio da tutti. Per lui un triennale e tanta voglia di mettersi in gioco.

Il Cagliari, dal canto suo, sperava in una stagione meno travagliata delle precedenti ma si ritrova già a cambiare. Per il terzo campionato di fila l’allenatore che comincia non riesce a mantenere il suo posto. Nel 19/20 si era cominciato con Rolando Maran, saltato prima della giornata 26 per fare spazio a Zenga. L’anno scorso Eusebio Di Francesco durò ancora meno, 23 turni, prima di alzare bandiera bianca sostituito proprio da Semplici. Quest’ultimo, invece, cade dopo sole tre gare. Sulla Cagliari calcistica, sperando torni il sereno, continua a piovere, ma non ditelo a Mazzarri.

Glauco Dusso