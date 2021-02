Stagione molto negativa dei ducali, che si trovano penultimi in classifica con soli 13 punti raccolti e non vincono una gara di Serie A dallo scorso 30 novembre

A.A.A cercasi disperatamente il Parma. Stagione, fin adesso, decisamente negativa per la formazione ducale, che nell’ultimo match di campionato contro il Bologna ha perso in casa per 3-0. I numeri della squadra di D’Aversa sono impietosi: 18 punti in meno rispetto alla scorsa stagione (12 mesi fa, gli emiliani erano settimi in classifica con 31 punti); peggior attacco del torneo e seconda difesa più perforata del campionato (14 gol fatti, 41 subiti); cinque sconfitte consecutive al Tardini (record negativo nella storia ducale) e zero reti nelle ultime otto gare casalinghe (peggio solo la Sampdoria con nove, nel 1972).

Manca la vittoria da fine novembre

Più che di notte fonda, si può parlare di incubo senza fine. Nonostante il cambio di panchina con l’avvicendamento tra Liverani e D’Aversa, ritornato in quel di Parma subito dopo la Befana, il risultato non è assolutamente cambiato. L’ultimo successo risale allo scorso 30 novembre, quando i crociati riuscirono a battere l’allora Genoa di Maran in trasferta per 2-1, grazie alla doppietta di Gervinho. Da lì in avanti, sono arrivati quattro pareggi e nove sconfitte (una in Coppa Italia contro la Lazio).

Qualche errore di valutazione in estate

L’attuale stagione travagliata del Parma è, per certi versi, figlia della gestione tecnica alquanto discutibile da parte della dirigenza in estate. La scelta di licenziare D’Aversa per dare la squadra in mano a Liverani, nonché l’opinabile campagna trasferimenti con le cessioni di Kulusevski e Darmian, sostituiti con interpreti non all’altezza, hanno sicuramente influito sul percorso della squadra. Non solo, gli arrivi dei vari Sohm, Cyprien, Mihaila od Osorio, chiamati per ringiovanire e dare qualità, hanno trovato pochissimo spazio, tant’è che in quattro hanno messo a referto solo 2090 minuti.

C’è ancora speranza per salvarsi

L’equilibrio del campionato, nonché l’importante mercato di riparazione effettuato con gli acquisti di altri giovani interessanti (con la speranza che giochino) come Man o Zirkzee e di giocatori esperti come Pellé, possono permettere al Parma di risalire la china per migliorare un penultimo posto, che al momento significherebbe retrocessione in Serie B. I punti, infatti, che la dividono dalla zona salvezza sono soltanto tre (Torino, quartultimo a 16 punti) e le prossime tre gare contro Verona, Udinese e Spezia potrebbero dire tanto sul prosieguo dell’annata gialloblu.

Sandro Caramazza