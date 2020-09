Aeroporto Inter: arrivi, ritorni e partenze

Aspettando Vidal, i nerazzurri testano Hakimi e Kolarov e riabbracciano Nainggolan e Perisic. Borja ufficiale alla Fiorentina

Sono passati solo 19 giorni dall’ultima gara ufficiale e l’Inter è ritornata a ricalcare il manto erboso della Pinetina. Dopo la cocente sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, i nerazzurri guidati dall’ormai confermato Antonio Conte si sono rimessi a lavoro per la prossima stagione già alle porte. Annotata la negatività al test anti-Covid-19 nella giornata di lunedì, il vero ritiro nerazzurro con il rientro anche dei nazionali è iniziato praticamente ieri, con il tecnico leccese che ha catechizzato la squadra, motivandola ad una stagione da protagonista. Tra volti nuovi e facce note, la rosa è comunque, ancora, per certi versi un cantiere semi aperto, vista la grande mola di giocatori, 33, e i possibili nuovi arrivanti nei prossimi giorni.

GRAZIE E ARRIVEDERCI

Sono ore abbastanza calde nell’asse Milano-Rimini (Grand’ Hotel), con i dirigenti nerazzurri ben attivi per regalare a Conte gli ultimi pezzi da inserire nel suo puzzle vincente. Come confermato nei giorni scorsi dal Ds Ausilio, l’Inter ha, però, il bisogno di cedere giocatori prima di sferrare gli attacchi offensivi. Detto fatto: da poche ore, infatti, i nerazzurri hanno salutato Borja Valero, che da svincolato ha fatto ritorno nella sua tanto amata Firenze. Oltre allo spagnolo, sono partiti anche il terzo portiere Berni, i laterali Biraghi e Moses, con Ranocchia in dubbio se rimanere a fare da leader silenzioso nello spogliatoio interista o vivere da protagonista sul campo la prossima stagione tra le file del Genoa.

VOLTI NUOVI

Tra i pezzi vincenti targati Antonio Conte, oltre ai già arrivati Hakimi e Kolarov, il nome più atteso dal tecnico di Lecce è ovviamente Arturo Vidal. L’operazione sembrerebbe in dirittura d’arrivo, con il cileno pronto a liberarsi a zero dal Barcellona e a prendere il primo volo per Milano, destinazione Appiano Gentile. A giorni, se non a ore, è attesa la fatidica fumata bianca.

I RIENTRANTI

C’è chi entra, chi esce ma anche chi ritorna. In quest’ultima categoria rientrano in particolare Nainggolan e Perisic, con i redivivi Joao Mario e Dalbert. Se il portoghese e il brasiliano sono destinati a lasciare la Pinetina, per i primi due il discorso sembra invece essere ben diverso. Il Ninja, come ha fatto sapere anche Giulini, ha forti possibilità di rimanere in nerazzurro per giocarsi le sue importanti carte. Conte sa che un giocatore del suo calibro e con quelle caratteristiche potrebbe far solo bene ad una squadra, pecca a tratti di cattiveria nei momenti clou. Stando a Perisic, la mancata conferma da parte del Bayern tripletista è stata una sorpresa, visto anche l’apporto dato dal croato nell’ultima vincente stagione (8 reti in 35 partite). Attenzione, dunque, al suo futuro: restare e giocarsi un posto oppure lasciare e cercare un’altra esperienza estera.

Fonte foto: Fc Inter 1908

Sandro Caramazza