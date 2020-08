Mercato Fiorentina – Il punto sulle trattative più calde della Viola

Vediamo reparto per reparto su quali profili la dirigenza toscana sta lavorando con maggiore fermento: i nomi in attacco fanno sognare

La prima stagione di Rocco Commisso era partita con obiettivi decisamente più ambiziosi del decimo posto in classifica raggiunto sul finale. Tuttavia non si può negare la buona volontà da parte del patron italo americano per riportare la Viola fra le grandi del campionato italiano e non solo. Le voci di mercato che si rincorrono nelle ultime ore sono la chiara testimonianza che i propositi di crescita paventati lo scorso anno non sono sfumati.

Vediamo la situazione attuale reparto per reparto:

DIFESA- Ottenuta la permanenza di Caceres anche per la prossima stagione, il tecnico Iachini avrebbe chiesto alla società la conferma anche del gioiello Milenkovic (cercato insistentemente da Napoli e Milan) e del capitano Pezzella. Qualora le offerta pervenute al quartier generale viola dovessero essere davvero irrinunciabili, sono già pronte le alternative, secondo il quotidiano La Nazione in pole ci sarebbero Izzo del Torino e Todibo del Barcellona, con il piano B costituito da Criscito del Genoa.

CENTROCAMPO- La priorità per la mediana resta Lucas Torreira dell’Arsenal, per ora non preoccupano gli inserimenti di Torino e Roma nella corsa al regista uruguaiano, ma la trattativa sta attraversando una fase di impasse per un motivo specifico. I Gunners sono disposti a cedere Torreira, ma preferirebbero farlo a titolo definitivo piuttosto che con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. L’esborso economico per portare in toscana l’ex Sampdoria si aggirerebbe comunque sui 30 milioni di euro.

ATTACCO – I grandi colpi potrebbero arrivare nel reparto che tradizionalmente fa sognare di più i tifosi, l’attacco. Sono tre i nomi che scaldano l’ambiente gigliato in questi giorni. Il primo è quello di Gonzalo Higuain, che lascerà senza ombra di dubbio la Juventus. Sebbene l’ingaggio del Pipita renda la trattativa complicata, i bookmakers vedono la Fiorentina come ipotesi più accreditata. L’arrivo dell’attaccante argentino alla corte di Iachini è quotato a 3.50, segue a 5,00 il trasferimento ai New York Cosmos dello stesso Commisso. Il sogno mai celato del patron dei viola resta Belotti, da sempre dichiarato incedibile da parte di Cairo. Qualcosa, però, starebbe cambiando a Torino. I granata vorrebbero compiere un investimento importante per Piatek (il terzo profilo attenzionato dalla Fiorentina) e avrebbero bisogno di liquidi, che potrebbero giungere proprio dalla remunerativa cessione del Gallo.

Marco Fabio Ceccatelli