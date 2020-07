Serie A: Malinovski e Gomez ribaltano il Parma, l’Atalanta vince 2-1 ed ora è seconda

I ducali vanno in vantaggio nel primo tempo col solito Kulusevski, poi nella ripresa soccombono alle reti del centrocampista ucraino e del Papu

Parma e Atalanta sono state di gran lunga due tra le squadre più divertenti di questo campionato e pur avendo già raggiunto i loro rispettivi obiettivi stagionali hanno dato vita, anche nell’anticipo di questa sera, ad un match ricco di emozioni e colpi di scena. Alla fine l’ha spuntata la formazione che ha messo più qualità e più cinismo nei momenti decisivi della partita e che ha cercato con più motivazione la vittoria. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Nel primo tempo parte meglio il Parma. Dopo otto minuti Kulusevski pesca Caprari in area, che appoggia sul secondo palo per Gagliolo, la conclusione del terzino parmense però viene parata in maniera provvidenziale da Gollini. Al 15′ ancora padroni di casa pericolosi con Kulusevski, che dopo una splendida azione personale conclude a giro col sinistro con la palla che si stampa sul palo. Tre minuti dopo è il turno di Kucka, ma il suo destro dal limite finisce a lato di qualche metro. Dopo un inizio in sofferenza, l’Atalanta cerca di prendere campo, l’unica occasione degna di nota però è una punizione di Gomez che non impensierisce Sepe. Per il resto, il Parma continua a macinare gioco e al 43′ viene premiato con la rete del vantaggio: Gervinho si incunea in area, serve Kulusevski, che vince un rimpallo con Sutalo e batte Gollini di mancino. Il futuro giocatore della Juventus diventa il primo under 21 straniero a raggiungere la doppia cifra in campionato dalla stagione 2012-2013 (gli ultimi erano stati Erik Lamela e Mauro Icardi) e sblocca il match. Il gol è anche l’ultima emozione del primo tempo, che si chiude con la formazione di D’Aversa meritatamente avanti.

Nella ripresa Gasperini manda in campo Djimsiti e Malinovsky al posto di Sutalo e Pasalic. Proprio Malinovsky al 50′ si rende pericoloso con una punizione deviata dalla barriera che finisce a pochi centimetri dal palo. Col passare dei minuti l’Atalanta prende campo e gioca in maniera più intraprendente rispetto al primo tempo. Al 63′ Zapata imbecca il neo entrato Muriel, ma la conclusione del colombiano finisce sull’esterno della rete. Al 67′ sempre Zapata si gira bene in area, il suo sinistro però finisce alto. Poco male, visto che al 70′ arriva il gol del pareggio: lo segna Malinovsky, di gran lunga il più ispirato della Dea, che questa volta trasforma la punizione facendo passare il pallone tra gli uomini della barriera posizionata da Sepe. E’ 1-1. Quarta rete su punizione diretta in campionato per l’Atalanta, che diventa la prima squadra della Serie A in questa statistica. Negli ultimi venti minuti i bergamaschi premono alla ricerca dei tre punti, ma anche il Parma si rende pericoloso con una punizione insidiosa di Caprari deviata in angolo da Gollini. All’84’ però arriva il gol vittoria per la Dea: fa tutto il Papu Gomez, che salta Kurtic con un tunnel e con un gran sinistro da fuori area buca Sepe. Il finale regala diverse emozioni. Al 90′ Zapata a tu per tu con Sepe si fa murare e fallisce il match point, al 92′ il solito inarrestabile Kulusevski va sul fondo e crossa per Dermaku, il cui tiro viene salvato sulla linea da Hateboer. A tempo scaduto c’è anche tempo per un tiro di Muriel deviato da Sepe con la punta delle dita. Non succede più nulla. Finisce 2-1.

Il Parma si ferma dopo due vittorie consecutive e rimane a 46 punti a pari merito con Bologna e Verona. L’Atalanta invece vince la gara numero 23 in campionato, tocca quota 98 gol fatti e si porta momentaneamente al secondo posto in attesa della partita dell’Inter contro il Napoli. Proprio i nerazzurri sfideranno la Dea sabato prossimo nell’ultima giornata di Serie A, in quello che a tutti gli effetti è uno spareggio per il secondo posto.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.it)