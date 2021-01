70 anni fa il Totocalcio faceva tredici

Breve storia di un viatico di sogni per milioni di italiani, nonchè pezzo di storia del costume nostrano

“Uno ics, ics due uno ics, uno ics, uno uno due uno ics”

(Claudio Baglioni, 21X”)

21 gennaio 2021. Il Centenario della nascita del PCI a Livorno, certo. Settant’anni fa, tuttavia, un altro evento che marchiava a fuoco una parte, piccola o grande lo decidete voi, dello sport italiano. Il Totocalcio per la prima volta, nel concorso numero 20, ai risultati da indovinare ne aggiunge un tredicesimo.

Le hanno dedicato canzoni, è stata inserita in spezzoni di film cult, ha ispirato barzellette e romanzi sul subconscio. Nessun altro gioco ha descritto così bene gran parte della cultura italiana come la schedina, unica e sola antonomasia per il concorso a premi più famoso della nostra storia -quantomeno fino al nuovo millennio.

La prima emanazione in assoluto fu benefica e non portava il nome con cui è conosciuta tuttora. Due uomini di sport, Massimo Della Pergola e Geo Molo fondarono assieme al regista Fabio Jegher la Società Italiana Sport A responsabilità Limitata. In particolare, la storia del primo è da romanzo, come tante che si legano alla tragedia della guerra.

Ebreo, giornalista sportivo in una testata triestina, Massimo Della Pergola scappa in Svizzera la notte di Natale del ’43. La fuga rocambolesca con moglie e figli si ferma al di là del confine, e finisce in un campo di prigionia sulle rive del Rodano.

L’accusa: espatrio clandestino, che gli va benissimo piuttosto che una sicura fine in qualche lager dell’Est Europa.

Torna in Italia con in tasca il suo progetto. Lo presentò al Coni: “il costo di un bicchiere di vermouth e ci rifacciamo gli stadi”.

Gli alti papaveri dello sport italiano schernirono il latore di una così stramba idea. Lo chiamarono “Babbo Natale”, ma dovettero ricredersi: i tre fondatori della SISAL diedero all’Italia distrutta dalla guerra una prima possibilità di toccare con mano una ricchezza per chiunque, al netto del Piano Marshall e delle acute scelte industriali che, miste alla lungimiranza dei dirigenti statali, porteranno il Paese tra le sette potenze mondiali.

L’iniziativa ebbe subito un successone e la schedina cambiò nome nel 1948 con l’entrata della SISAL nella galassia dei Monopoli di Stato, da essa tuttora gestita. Il passaggio di consegne non fu indolore, con tanto di cause e avvocati per il copyright del gioco. Della Pergola perse la battaglia ma non la guerra: gli incassi vengono ripartiti equamente tra il CONI, la SISAL stessa e lo Stato Italiano.

Cosa rese il Totocalcio così popolare? i fattori sono molteplici, forse riducibili a uno o due filoni principali. Anzitutto, banalmente, la mancanza di liberalizzazione come al giorno d’oggi e l’attenzione monopolizzata dal Totocalcio stesso come fino a tutto il Duemila lo ha reso l’unica incontrastata speranza verso una vita migliore. Il Lotto (che tuttavia è sempre andato forte soprattutto nelle sue varianti locali e clandestine), l’Enalotto, il Totip, la Lotteria Italia -la Lotteria di Capodanno secondo un famosissimo film con Paolo Villaggio- gli fecero il solletico.

Carrarese-Pro Patria, la celebre partita con cui Franco/Diego Abatantuono in Eccezzziunale…veramente credette di aver fatto tredici, ma fu vittima di un atroce scherzo tra amici. La partita nella realtà finì 3-0 per i toscani.

Si potrebbe azzardare che il benessere percepito dagli anni settanta ai novanta inoltrati polarizzasse la possibilità non tanto di raggiungere un benessere già alla portata della maggioranza, quanto di realizzare sogni davvero inaccessibili per una scalata sociale ai tempi piuttosto difficile.

In altre parole: ai tempi non c’era la possibilità di diventare youtuber o influencer e da un giorno all’altro pagarsi lo chalet sulle Alpi con qualche scelta ben oculata sui social. In televisione tuttavia ci finivi lo stesso: tra i primi ci fu nel 1950 Giovanni Mannu, minatore sardo che si mise in tasca 77 milioni di lire (al cambio attuale poco meno di un milione e mezzo di euro). Qualcuno scrisse il nome per essere sicuro di intascarsi la vincita, con tanto di indirizzo e perfino la professione, salvo poi capire la saggezza dell’anonimato ad oltranza.

Le storie poi, tutte vere intendiamoci, rasentano la tragedia o il grottesco letterario: di gente che ha perso la schedina se ne conta a bizzeffe. C’è poi chi ha conservato la propria, ma la ricevitoria smarrisce la matrice: è il caso di Martino Scialpi, che nel 1981 vinse un miliardo di lire (oltre2 milioni al cambio), somma che non ottenne mai nemmeno dopo un braccio di ferro col Coni.

Vicende significative -e anche qui c’è del pazzesco- come quella di Rosina Bazzini, filatrice piemontese che nel 1951 vinse 85 e passa milioni (anche qui viaggiamo sul milione e mezzo di euro).

Rosa Bazzini, unica donna ad aver azzeccato addirittura 15 risultati -oltre ai 13 canonici c’erano anche due match riserva-, ricevette montagne di corrispondenza da tutta Italia: proposte di matrimonio, toccanti richieste d’aiuto (“anche gli stracci che non le servono, la prego”) o donne il cui marito è scappato con un’altra. Tutti modi per avvicinarsi alla fortunata Rosina, che fu costretta a trasferirsi poco distante.

Il finale della storia lo conoscerete in tanti. Come in un crescendo scritto da Martin Niemoller: Prima vennero i Gratta e Vinci. Poi vennero Totogol, il Totobingol e Totosei, pallidi spin-off nel tentativo di rivitalizzare ciò che agonizzava. Venne il Superenalotto, vera e propria ferita mortale a sostituire il Totocalcio nei sogni degli italiani.

Venne poi la liberalizzazione totale: si moltiplicarono le sale slot, il gioco online e le scommesse sportive, adesso perfino sulla serie A virtuale.

E’ ciò che forse non avrebbe voluto, o quantomeno pensato, il buon Massimo Della Pergola, scomparso quindici anni fa. L’idea che avrebbe dovuto aiutare gli italiani, ne avrebbe condotti alcuni nel letale abbraccio della ludopatia.

Quel foglietto 10×12 con matrice, tredici righe e una miriade di puntini da mettere a penna, tuttavia, rimarrà sempre a testimonianza, una delle tante e vivide, di oltre settant’anni di società italiana.



Fonti: Youtube, Voce dello Jonio, La Stampa, Gioconews

Valerio Campagnoli