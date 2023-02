5 motivi per cui il Real Madrid farà il bis Champions

È in corso la fase degli ottavi di Champions League con i primi incontri delle gare di andata già disputati

Il Real Madrid ha superato brillantemente l’andata delgli ottavi, 21 febbraio, imponendosi in casa, 2-5, di una rivale storica come il Liverpool. Il calendario dei madrileni è ricco di importanti avvenimenti e grandi soddisfazioni.

5 titoli vinti negli ultimi mesi, tra cui anche la scorsa edizione della Champions League, il primo motivo per il bis del Real Madrid siede nella sua panchina: Carlo Ancelotti. In questi mesi ha portato la squadra alla vittoria di ben 5 competizioni, la Supercoppa di Spagna, la Liga, la Champions League e la Supercoppa europea, da ultimo il Mondiale per Club, vinto battendo in finale il Al-Hilal per 5 reti a 3.

Motivi numero 2 e 3: “los blancos” sono sia i detentori in carica del titolo, sia la squadra che ha vinto più Coppe dei Campioni/Champions League in assoluto. Se la stagione in Liga non sta procedendo al massimo, anche se solo 7 punti la separano dalla capolista Barcellona, il Real Madrid difficilmente manca gli appuntamenti più importanti.

Tutto questo ci porta al motivo numero 4 ossia il numero di finali disputate e vinte. Nell’ormai superata Coppa dei Campioni ora Champions ha disputato 17 finali vincendone ben 14 lasciando un divario di ben 7 titoli tra sé e la seconda, il Milan che di finali ne ha vinte “solo” 7 appunto. Nella Champions League invece, dall’anno della sua istituzione, il 1992, conta ben 8 vittorie su 8 finali disputate, a + 4 dalla seconda, il Barcellona, poi il Milan a 3 titoli.

Motivo numero 5: dando un’occhiata alle quote Champions League il Real non risulta affatto il favorito, vuoi perché il Manchester City stia giocando una Premier League da grandi emozioni e da grande squadra, così come il Bayern ed il Paris Saint-Germain che guidano tutti i campionati delle rispettive Nazioni. Forse questo secondo posto in Liga sconforta i broker? Intanto “los Merengues” sono in salute, negli ultimi 3 scontri della Liga spagnola si sono imposti per 4-0 contro l’Elche e per 0-2 nella trasferta del 18 febbraio a Pamplona contro l’Osasuna prima di arrivare il 21 febbraio a Liverpool per la partita di andata degli ottavi di finale. L’ultimo risultato li ha visti pareggiare contro i cugini dell’Atletico per 1-1.

Fonte foto: DAZN.com